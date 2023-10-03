Запчастини для смартфонів: обираємо надійне!
Мобільні телефони давно стали невіддільною частиною життя.
Що найчастіше виходить з ладу?
Попри те що мобільні гаджети складаються з величезної кількості деталей, існує декілька видів комплектуючих, що найбільш схильні до виходу з ладу. Найбільш вразливі такі елементи:
- Дисплей - якщо він розбитий, то однозначно потребує заміни екрану та його модуля, залежно від ситуації. Іноді, коли зображення зникає, це буває пов’язаним зі зношуванням шлейфу дисплея телефону.
- Швидкий розряд акумулятора, який виходить з ладу після тривалого використання пристрою, вичерпавши свій ресурс. В такому випадку доведеться міняти елемент живлення.
- Мікрофони та динаміки – ці елементи не складно замінити на аналогічні за характеристиками.
- USB-роз’єм з часом деформується, особливо якщо ви маєте звичку користуватися гаджетом у стані зарядки акумулятора. Дізнатися про таку проблему дуже просто: шнур живлення не тримається у гнізді або батарея пристрою практично не заряджається внаслідок ослабленого контакту.
- Коли внаслідок тривалої експлуатації корпус виглядає зношеним, його теж не складно замінити на аналогічний.
Обираємо потрібну деталь?
Щоб не помилитися з вибором, експерти рекомендують взяти до уваги основні технічні характеристики пристрою:
- бренд та точна назва моделі телефону;
- рік виготовлення;
- сумісність деталей – важливо переконатися, що нова деталь має ті ж параметри, що й зламана.
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