Запчастини для смартфонів: обираємо надійне!

Реклама 3 жовтня 2023 16:26 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

Усі статті автора...

Запчастини для смартфонів: обираємо надійне!
Запчастини для смартфонів: обираємо надійне!
pixabay.com

Мобільні телефони давно стали невіддільною частиною життя.

Читайте також«Зіграв універсального солдата, снайпера. Тепер бачу сам, як насправді все відбувається»: головний актор бойовика «Штурм» служить у лавах ЗСУ
В невеличкому пристрої часто зберігається величезна частина усього, що нам дороге та важливе  – потрібні контакти, цікаві відео та фото, улюблена музика й фільми, та безліч корисної інформації. Як врятувати улюблений гаджет, де замовити необхідні деталі та аккумулятор для телефонів

Що найчастіше виходить з ладу?

Попри те що мобільні гаджети складаються з величезної кількості деталей, існує декілька видів комплектуючих, що найбільш схильні до виходу з ладу. Найбільш вразливі такі елементи:

  • Дисплей - якщо він розбитий, то однозначно потребує заміни екрану та його модуля, залежно від ситуації. Іноді, коли зображення зникає, це буває пов’язаним зі зношуванням шлейфу дисплея телефону.
  • Швидкий розряд акумулятора, який виходить з ладу після тривалого використання пристрою, вичерпавши свій ресурс. В такому випадку доведеться міняти елемент живлення.
  • Мікрофони та динаміки – ці елементи не складно замінити на аналогічні за характеристиками.
  • USB-роз’єм з часом деформується, особливо якщо ви маєте звичку користуватися гаджетом у стані зарядки акумулятора. Дізнатися про таку проблему дуже просто: шнур живлення не тримається у гнізді або батарея пристрою практично не заряджається внаслідок ослабленого контакту.
  • Коли внаслідок тривалої експлуатації корпус виглядає зношеним, його теж не складно замінити на аналогічний.

Обираємо потрібну деталь?

Читайте такожНаціональна опера України – афіша на жовтень 2023 року
Якщо ви хоча б декілька разів зверталися у сервіси з ремонту телефонів, то можливо зіштовхнулися з необхідністю тривалий час чекати на замовлену деталь або навіть шукати інший сервіс, який погодиться врятувати ваш телефон. Аби уникнути зайвих проблем, краще просто замовити потрібну деталь. 

Щоб не помилитися з вибором, експерти рекомендують взяти до уваги основні технічні характеристики пристрою:

  • бренд та точна назва моделі телефону;
  • рік виготовлення;
  • сумісність деталей – важливо переконатися, що нова деталь має ті ж параметри, що й зламана.

В інтернет-магазині «GSM-комплект» - широкий вибір комплектуючих для смартфонів за доступними цінами. Тут можна замовити запчастини для телефонів та без зайвих проблем та складнощів відновити роботу вашого гаджета.

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

реклама телефон смартфон новини

Матеріали на тему

Improv Live Show: стали відомі секрети нового сезону
Новини

Improv Live Show: стали відомі секрети нового сезону
Олена-Крістіна Лебідь попередила про цинічну аферу, яка стосується телефонів
Новини

Олена-Крістіна Лебідь попередила про цинічну аферу, яка стосується телефонів
Національна опера України – афіша на жовтень 2023 року
Афіша

Національна опера України – афіша на жовтень 2023 року
Голос країни 13 сезон: дивитися 5 випуск онлайн (ефір від 01.10.2023)
Телешоу

Голос країни 13 сезон: дивитися 5 випуск онлайн (ефір від 01.10.2023)
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Голос країни 13 сезон: дивитися 5 випуск онлайн (ефір від 01.10.2023)

Голос країни 13 сезон: дивитися 5 випуск онлайн (ефір від 01.10.2023)
Хто зверху 12 сезон: дивитися 2 випуск онлайн (ефір від 28.09.2023)

Хто зверху 12 сезон: дивитися 2 випуск онлайн (ефір від 28.09.2023)
Всесвітній день серця: до 4,5 тис. дітей з вадами серця народжуються щороку в Україні, 99% них можна врятувати

Всесвітній день серця: до 4,5 тис. дітей з вадами серця народжуються щороку в Україні, 99% них можна врятувати
Таємниці ДНК 5 сезон: дивитися 5 випуск онлайн (ефір від 10.09.2023)

Таємниці ДНК 5 сезон: дивитися 5 випуск онлайн (ефір від 10.09.2023)

Популярне відео

Голос країни 13 сезон: дивитися 5 випуск онлайн (ефір від 01.10.2023)

Голос країни 13 сезон: дивитися 5 випуск онлайн (ефір від 01.10.2023)
Хто зверху 12 сезон: дивитися 2 випуск онлайн (ефір від 28.09.2023)

Хто зверху 12 сезон: дивитися 2 випуск онлайн (ефір від 28.09.2023)
Таємниці ДНК 5 сезон: дивитися 5 випуск онлайн (ефір від 10.09.2023)

Таємниці ДНК 5 сезон: дивитися 5 випуск онлайн (ефір від 10.09.2023)
Таємниці ДНК 5 сезон: дивитися 4 випуск онлайн (ефір від 03.09.2023)

Таємниці ДНК 5 сезон: дивитися 4 випуск онлайн (ефір від 03.09.2023)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK