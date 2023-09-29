«Зіграв універсального солдата, снайпера. Тепер бачу сам, як насправді все відбувається»: головний актор бойовика «Штурм» служить у лавах ЗСУ

29 вересня 2023 16:34 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

Усі статті автора...

«Зіграв універсального солдата, снайпера. Тепер бачу сам, як насправді все відбувається»: головний актор бойовика «Штурм» служить у лавах ЗСУ
Актор Сергій Лефор
Пресслужба каналу ICTV

Незабаром на екрани вийде 4-серійний екшн «Штурм», який був знятий ще до повномасштабного вторгнення рф.

Читайте такожВіктор Андрієнко розповів, ким він найбільше пишається у своєму житті
Особливу прем’єру канал ICTV2 підготував до Дня захисників і захисниць України 1 жовтня. У захопливій стрічці автори покажуть нам небезпечні будні спецпризначенців, які ризикують життям заради нацбезпеки України.

Зйомки бойовика завершилися ще у 2021 році, тож події у сценарії відбуваються до повномасштабного вторгнення рф. Тоді члени команди лише відігравали небезпечні ситуації на знімальному майданчику. Однак тепер частина з них побачила реальні бойові дії на власні очі, так як пішла воювати на фронт. Серед них і актор Сергій Лефор, який зіграв бійця спецзагону з позивним Донатас.

У «Штурмі» я зіграв універсального солдата, снайпера. Тепер бачу сам, як насправді все відбувається. Зараз служу в окремому батальйоні спеціального призначення Другого Інтернаціонального легіону оборони України, виконую бойові завдання на сході, – говорить актор.

Пресслужба каналу ICTV

Читайте такожНаталка Денисенко розповіла, як її чоловік-військовий спілкується з сином
За сценарієм унікальний елітний підрозділ «Штурм» сформовано з молодих спеціалістів, що раніше зарекомендували себе у АТО як специ і патріоти. Уже на мирній території бійці Макс, Донатас і Сенсей разом з парамедикинею Галиною, саперкою Іванкою і технічним експертом Думом зроблять усе можливе, щоб зупинити терористів та протистояти хаосу в країні.

Ми хотіли показати щоденну важку роботу людей, що ховають свої обличчя за балаклавами. Зробити так, аби глядач знав, що завдяки таким як вони, ми в безпеці. Прийшла війна, і зараз ми знаємо, що так і є. Наші воїни нас захищають, часто ціною власного життя. Від того серіал став більш актуальним і затребуваним, - ділиться продюсерка стрічки Інесса Соболева.

Пресслужба каналу ICTV

Знімальним процесом керував грузинський режисер Заза Буадзе. Він екранізував історичний бойовик «Червоний», який раніше виходив у ефірі телеканалу ICTV.

Премʼєра бойовика «Штурм» вийде в ефірі 1 жовтня о 17:00 в ефірі ICTV2.

Пресслужба каналу ICTV

Нагадаємо, 

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

ICTV новини Штурм сериал Штурм особисте життя зірок ЗСУ ICTV2 Сергій Лефор

Матеріали на тему

Всесвітній день серця: до 4,5 тис дітей з вадами серця народжуються щороку в Україні, 99% них можна врятувати
Новини

Всесвітній день серця: до 4,5 тис дітей з вадами серця народжуються щороку в Україні, 99% них можна врятувати
Віктор Андрієнко розповів, ким він найбільше пишається у своєму житті
Новини

Віктор Андрієнко розповів, ким він найбільше пишається у своєму житті
Наталка Денисенко розповіла, як її чоловік-військовий спілкується з сином
Новини

Наталка Денисенко розповіла, як її чоловік-військовий спілкується з сином
Хто зверху 12 сезон: дивитися 2 випуск онлайн (ефір від 28.09.2023)
Телешоу

Хто зверху 12 сезон: дивитися 2 випуск онлайн (ефір від 28.09.2023)
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

МастерШеф 12 сезон: дивитися 5 випуск онлайн (ефір від 23.09.2023)

МастерШеф 12 сезон: дивитися 5 випуск онлайн (ефір від 23.09.2023)
Голос країни 13 сезон: дивитися 4 випуск онлайн (ефір від 24.09.2023)

Голос країни 13 сезон: дивитися 4 випуск онлайн (ефір від 24.09.2023)
Тарас Цимбалюк розповів про серйозну розмову з коханою

Тарас Цимбалюк розповів про серйозну розмову з коханою
Говорить вся країна 2 сезон: дивитися випуск онлайн (ефір від 14.09.2023)

Говорить вся країна 2 сезон: дивитися випуск онлайн (ефір від 14.09.2023)

Популярне відео

МастерШеф 12 сезон: дивитися 5 випуск онлайн (ефір від 23.09.2023)

МастерШеф 12 сезон: дивитися 5 випуск онлайн (ефір від 23.09.2023)
Голос країни 13 сезон: дивитися 4 випуск онлайн (ефір від 24.09.2023)

Голос країни 13 сезон: дивитися 4 випуск онлайн (ефір від 24.09.2023)
Говорить вся країна 2 сезон: дивитися випуск онлайн (ефір від 14.09.2023)

Говорить вся країна 2 сезон: дивитися випуск онлайн (ефір від 14.09.2023)
Таємниці ДНК 5 сезон: дивитися 4 випуск онлайн (ефір від 03.09.2023)

Таємниці ДНК 5 сезон: дивитися 4 випуск онлайн (ефір від 03.09.2023)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK