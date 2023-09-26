Богдан Шелудяк розповів про смерть рідної людини

26 вересня 2023 10:00 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Богдан Шелудяк розповів про смерть рідної людини
Ведучий Богдан Шелудяк
Пресслужба Нового каналу

Ведучий Богдан Шелудяк завдяки зйомкам у шоу «Хто зверху?» зміг подолати особисту кризу.

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Після виходу в ефір Нового каналу серіаліті «Київ вдень та вночі» в нього закохалися тисячі українок. Богдан Шелудяк став справжньою мрією дівчат! Та насправді хлопець дуже серйозно ставиться до стосунків, тож їх у нього було не так і багато. 

Останні закінчилися напередодні зйомок розважального проекту «Хто зверху?», який Новий канал показує щочетверга о 20:00. 

Дівчини в мене зараз немає, – говорить Богдан. – З початку літа я холостяк. Розійшлися ми якраз перед зйомками шоу, а причиною стала відстань. Дівчина жила на дві країни, та коли почалась повномасштабна війна, переїхала за кордон. За іронією долі минулого літа приїхала в Київ по речі, й ми тоді познайомилися. Почалися стосунки на відстані, інколи вона приїжджала сюди. Але в певний момент вирішили, що так більше тривати не може.

Ведучий Богдан Шелудяк / Пресслужба Нового каналу

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Богдан Шелудяк зізнається, що загалом період перед зйомками «Хто зверху?» виявився для нього доволі складним.

За два тижні до зйомок у мене померла бабуся, з якою ми були доволі близькі. Втрачати рідну людину – це боляче. Плюс закінчення стосунків із дівчиною, до якої в мене були сильні почуття. Також питання у фінансовому плані, – розповідає телеведучий. – Тож тоді я намагався максимально відволікатися, працювати над собою, завантажувати себе справами, щоб бути в фокусі.

Нагадаємо, 

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