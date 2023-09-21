Олександр Педан, Богдан Шелудяк та інші зірки розповіли про те, що для них означає мир

21 вересня відзначають Міжнародний день миру. Ми змалечку чуємо побажання мирного неба над головою.

Олександр Педан, ведучий Improv Live Show та Пан Суддя у шоу «Хто зверху?»

Однак раніше не надавали особливого значення цим словам. Та після початку війни поняття «мир» змінилося для кожного українця – стало вагомішим! Лише від думки про мирне небо на очі навертаються сльози. Ведучі та актори Нового каналу розповіли, в який момент вони переосмислили значення слова «мир»

Мир – це те, про що зараз мріє вся Україна, а з нею й увесь світ. Мир – це те, заради чого більшість з нас працює 24/7. Мир – це те, заради чого наші військові щодня ризикують своїм життям. Мир – це те, чого я особисто хочу не стільки для себе, скільки для своїх дітей. Мрію, щоб він настав якомога швидше. І те відчуття війни не закарбувалося повністю в серцях наших дітей і не впливало в майбутньому на їхню долю. Звісно, вони назавжди запам'ятають, що було важко... Але вихід знайшовся! І це означає, що вихід є з будь-якої ситуації. Я бажаю всім нам миру!

Аліна Кошарна, акторка серіалу «Зв’язок»

Я водночас боюсь і люблю слово «мир». Ми прагнемо перемоги, а от розмови про мир залишились десь далеко в мрійливих діалогах. Для мене мир – це проста можливість жити. Відсутність страху й думок, що чекає на мене вночі, чи коли вже я повернуся додому (рідне місто Аліни окуповане. – Прим. ред.). Мир – це деяка стабільність і «видих», це знати, що зі мною буде завтра. Просто жити звичайне життя, планувати, ставити цілі, наповнювати маленькими сенсами. І не думати про те, що хтось хоче в мене його забрати. Мир – це не перестраховуватись, готуючи звечора місце в ванній задля безпеки. Все змінилося 24 лютого 2022-го – в той момент, коли окупували моє місто. Мені було байдуже, як я житиму тут, під Києвом. Усі думки були там, і зовсім не про мене. Доки моє місто окуповане, слово «мир» не лунає в моїй голові. Для мене першочерговим є слово «перемога»! Користуючись цим моментом, я хочу побажати нам усім сил! Особливо військовим. Упевнена: зовсім скоро «мир» і «мирне небо» припинять бути просто словами, а знову стануть нашою реальністю.

Акторка Аліна Кошарна / Пресслужба Нового каналу

Богдан Шелудяк, ведучий шоу «Хто зверху?»

Згадайте родинні свята та посиденьки за столом у дитинстві. Дідусі та бабусі завжди казали: «Аби не було війни. Мирного нам неба над головою». Тоді ми, малі, не дуже розуміли, що це значить. Зараз це слово для нас усіх важить як ніколи багато. Для мене мирне небо – можливість не думати про те, що твоєму життю щось загрожує. Коли в країні війна та існує постійна ймовірність атаки з боку країни-агресора, вберегтися від ризиків неможливо. А от «мирне небо» для мене – почуватися в безпеці та у відсутності цих нав'язливих думок.

Ведучий Богдан Шелудяк / Пресслужба Нового каналу

Дмитро Вівчарюк, актор серіалу «Зв’язок»

Для мене мир – це коли діти прокидаються не від вибухів, а від поцілунку батьків і спокійно йдуть до школи. Мир – це коли дівчата думають про заміжжя і народження дітей, а не воюють і не перебинтовують своїх однолітків на фронті. Мир – це коли людина робить те, що хоче, коли вона живе, а не існує. Мир – це коли немає війни. Для мене це поняття набуло великої значущості саме 24 лютого 2022 року, як і для більшості з нас. Ще потужнішого сенсу – після того, як побачив смерті близьких, знайомих і став свідком тисяч історій вбивств, зґвалтувань та інших жахіть. З 2014-го я брав участь у всіх акціях протесту, отримував по касці від тітушок. І ще тоді вірив, що мир десь існує. Але зараз, після початку повномасштабного вторгнення, я не відчуваю цього. Люди – найжорстокіші істоти на цій планеті. Вони вбивають за гроші, посміхаються задля своєї вигоди та йдуть на великі злочини заради збагачення.

Актор Дмитро Вівчарюк / Пресслужба Нового каналу

Віталіна Біблів, акторка серіалу «Будиночок на щастя»

Мир для мене – це бачити на очах дітей сльози від щастя, а не горя. Це прокидатися не від сирени повітряної тривоги й не читати новини про кількість збитих вночі ракет. Мир для мене – це відвідувати виставки картин, а не фотовиставки, присвячені загиблим героям. Це відсутність наших сусідів, які є ворогом. Напевно, то не лише мої думки, а й усіх українців. Кожен з нас хоче жити в мирній країні й не чекати, що «прилетить». Поняття «мир» набуло для мене ще більш потужного значення вночі з 24 на 25 лютого, коли я на власні очі побачила ракети. До того ми просто знали це поняття, оскільки з дитинства чули: «Світу – мир. Ні війні». Та наче не цінували... А зараз справді відчули його глибину й потужність.

Акторка Віталіна Біблів / Пресслужба Нового каналу

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