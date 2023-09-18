Леся Нікітюк розповіла про реакцію Сергія Притули на новий сезон «Хто зверху?»

Ведуча «Хто зверху?» Леся Нікітюк розповіла, якою була її розмова з Сергієм Дмитровичем після першого знімального дня шоу.

Днями у Києві відбулась автограф-сесія ведучих розважального проєкту «Хто зверху?», який стартує 21 вересня на Новому каналі. Леся Нікітюк і Богдан Шелудяк розповіли чимало ексклюзиву.

Так, стало відомо, якою була розмова Лесі з легендарним ведучим шоу Сергієм Притулою після першого знімального дня.

Сергій Дмитрович вів цей проєкт протягом дванадцяти років. Окрім цього він був і креативним продюсером шоу. І от у перший знімальний день цього сезону Притула зателефонував мені, – розповідає телеведуча. – Це було о другій годині ночі. Я вже бачила четвертий сон, оскільки наступного дня треба було рано прокидатись і готуватися до знімальної зміни. Підняла слухавку й почула: «Відзняли?» Я сказала: «Так». Він: «Нормально?» Я з усмішкою: «Ну, може бути». Тоді Сергій: «Будеш спати?» Я: «Ну, так». І він мені: «То давай». Ось такий у нас був діалог (сміється).

Леся Нікітюк і Богдан Шелудяк / Пресслужба Нового каналу

Леся Нікітюк також додала, що Сергій Притула – дуже емоційна людина. Він завжди щиро показує, що відчуває.

Я думаю, він точно не буде ревнувати до нового ведучого шоу. Сергій Дмитрович бажає проєкту лише успіху, – говорить ведуча Нового каналу. – Та з цього дзвінка було відчутно, що він дуже сумує за «Хто зверху?» й за попередньою роботою в цілому. Та ми всі дуже дякуємо йому за те, що він робить зараз!

Леся Нікітюк і Богдан Шелудяк / Пресслужба Нового каналу

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