Оля Цибульська розповіла про свої звички під час війни: «Раніше собі цього не дозволяла» Туренко Андрій

Туренко Андрій Редактор вихідного дня Усі статті автора...

Співачка Оля Цибульська Пресслужба Нового каналу

За лаштунками зйомок шоу «Хто зверху?» українська співачка Оля Цибульська також розповіла, що регулярно донатить ще з 2014 року.