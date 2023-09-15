Оля Цибульська розповіла про свої звички під час війни: «Раніше собі цього не дозволяла»
За лаштунками зйомок шоу «Хто зверху?» українська співачка Оля Цибульська також розповіла, що регулярно донатить ще з 2014 року.
Вона розповіла, що активно допомагати армії вона почала не 2022 року, а значно раніше.
Звичка донатити в мене ще з 2014 року. Просто я ніколи не робила волонтерство публічним, бо здавалось, що заявляти про це вголос – якось нескромно, – говорить Цибульська. – Мені здається, що всі люди, хто усвідомив тоді, що почалася справжня війна, почали допомагати. Дуже радію, що зараз нас з кожним днем стає більше, бо тільки разом зможемо подолати ворога. Я особисто роблю донат щодня. Не обов’язково дуже великий. Такий, який можу собі дозволити у конкретний день. Особливо рука тягнеться донатити, якщо мені вдається впіймати маленькі радощі. Коли з’їла морозиво чи просто всміхнулася, відкусивши смачний свіжий хліб, рука одразу тягнеться до телефона, аби подякувати за цю можливість захисникам.
Я почала плакати. Раніше собі цього не дозволяла. Мені здавалося, що артист не має на це права, бо мусить дарувати людям радість і лише позитивні емоції, – каже співачка. – Зараз хочеться, щоб глядачі та слухачі бачили: я така сама людина, в якої не завжди все прекрасно. Мені буває дуже погано. Особливо коли прилітає ракета у наші міста чи села, коли ми всі читаємо страшні новини про обстріли… Та я вчуся опановувати себе й жити зі спрагою. Бо час не поставиш на паузу.
Нагадаємо,