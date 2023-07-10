Оля Цибульська розповіла про літо свого дитинства

10 июля 2023 15:15 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Оля Цибульська розповіла про літо свого дитинства
Співачка Оля Цибульська
Пресслужба Нового каналу

За лаштунками шоу Нового каналу «Хто зверху?» українська співачка Оля Цибульська також розповіла про канікули 8-річного сина.

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У багатьох літо асоціюється з поїздками в дитячі табори. У зв’язку з цим пригадується багато цікавих і веселих історій. Але це не єдине місце, де можна було круто провести канікули. Ось, наприклад, співачка Оля Цибульська за лаштунками шоу «Хто зверху?» (Новий канал) розповіла, що вона в таборах не була, оскільки мама боялася відпускати туди дитину. 

Але гіршими її канікули від цього точно не ставали! Адже маленька Оля мала круту альтернативу.

Моє літо дитинства – це батьки, поїздки до бабусі, ігри з подругами в «квадрат» чи «резинки», цікаві книжки та ліс, куди ми ходили по малину. А ще, звісно, виступи на концертах і конкурсах на центральній площі міста. Я дуже за цим сумую, – говорить артистка. – Коли почалась повномасштабна війна, ми з сином приїхали в місто мого дитинства. Я йому показувала стежки, де можна було ходити, малинники, біля яких я виросла. Вони, до речі, вже вищі за мій зріст! І Нестору (син Олі. – Прим. ред.) дуже все це сподобалося. Природа – то велика енергія. Я думаю, що вона дає нам усім сили в стресових ситуаціях.

Оля Цибульська з сином / Пресслужба Нового каналу

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Оля Цибульська розповідає, що цього літа не планує розлучатись із сином на тривалий час. Хоче, аби канікули 8-річний Нестор провів поруч із нею.

Усім нашим дітям зараз хочеться та не вистачає тактильної любові. Потрібно ловити моменти, коли можна провести час разом, – говорить співачка. – Нестор постійно зі мною – в усіх відрядженнях, на всіх благодійних концертах. Раніше я могла його лишати з батьками, зараз цієї можливості немає. Та і, чесно кажучи, страшно мені його залишати. Єдине, я не брала сина в міста, найближчі до лінії фронту. А так він постійно знаходиться зі мною. Тож літо в Нестора, напевно, теж буде багате на поїздки та відрядження з мамою. І йому, і мені так значно спокійніше. Вважаю, що зараз діти мають бути поруч із батьками.

Оля Цибульська з сином / Пресслужба Нового каналу

Нагадаємо, 

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