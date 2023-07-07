Зірка серіалу «Зв’язок» Дмитро Вівчарюк розповів про поїздки на риболовлю

Актор серіалу Нового каналу Дмитро Вівчарюк обожнює рибалити з дитинства.

Найпопулярнішим і найпоширенішим хобі в усьому світі вважається риболовля. А сама професія рибалки є однією з найстародавніших! Актор серіалу «Зв’язок» Дмитро Вівчарюк – справжній поціновувач цього захоплюючого заняття.

У День рибалки, який відзначають 9 липня, він поділився з Новим каналом яскравими спогадами з поїздок на рибу.

Останній рік я взагалі не рибалив. А до війни обожнював цю справу, – зізнається Діма Вівчарюк. – Займаюся риболовлею ще з дитинства. Я виріс у селі, тому сам собі робив вудочки з ліщини або бамбука, прикріплював крючок, поплавок, грузило – і вперед! Недалеко від дому було озеро, де ми й ловили рибку.

Уперше актор поїхав на риболовлю з татом.

Він відвіз мене малого в село Заворичі, що під Києвом. Поділюся історією справжнього рибалки: якось я тягнув щось невеличке, хотів уже підсікати – і раптом вискочила щука й хапнула бичка в мене на крючку. Отак я зловив двох одразу, – усміхається Дмитро.

Актор Дмитро Вівчарюк / Пресслужба Нового каналу

А ще зірка «Зв’язку» не відмовлявся від свого захоплення і під час канікул в бабусі.

Ми ловили рибу голими руками! – пригадує Вівчарюк. – У спеку ходили до висохлого озера, яке вже ставало болотом. З собою брали старі відра без днищ, засовували туди руку й притуляли відро до води. А рибі ж нікуди подітися! Отак наловили чотири бідони, потім випустили рибу в інше озеро, щоб вона могла розмножуватися й рости.

Нагадаємо,