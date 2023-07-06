Ivan Navi розповів, як проводив літо в дитинстві
За лаштунками проєкту Нового каналу «Хто зверху?» співак Ivan Navi поділився теплими дитячими історіями.
За лаштунками шоу «Хто зверху?» виконавець Ivan Navi поділився яскравими дитячими спогадами.
Моє дитинство було безтурботним. Я їздив то в одне село – до дідуся з бабусею у Львівській області, то в інше – в Карпатах, – пригадує співак.
В мене був справжній сільський ентертейнмент: ми каталися з дідусем на фірі (діалектна назва воза. – Прим. ред.), пасли корів, грали в футбол, ходили на риболовлю. А в Карпатах збирали ягоди, гриби. І, думаю, звідти в мене з’явилася любов до гірських річок, – додає він.
Чекайте на розважальне ігрове шоу «Хто зверху?» з Лесею Нікітюк і Богданом Шелудяком вже восени на Новому каналі!
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