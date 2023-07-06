Ivan Navi розповів, як проводив літо в дитинстві

Ексклюзив 6 июля 2023 14:10 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Ivan Navi розповів, як проводив літо в дитинстві
Співак Ivan Navi
Пресслужба Нового каналу

За лаштунками проєкту Нового каналу «Хто зверху?» співак Ivan Navi поділився теплими дитячими історіями.

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Більшість найяскравіших спогадів родом з дитинства. З особливим трепетом ми згадуємо літні дні, адже це був безтурботний період, коли не стежиш за часом і не думаєш про дорослі проблеми. 

За лаштунками шоу «Хто зверху?» виконавець Ivan Navi поділився яскравими дитячими спогадами.

Моє дитинство було безтурботним. Я їздив то в одне село – до дідуся з бабусею у Львівській області, то в інше – в Карпатах, – пригадує співак.

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Іван незабутньо проводив літні дні в родинному колі.

В мене був справжній сільський ентертейнмент: ми каталися з дідусем на фірі (діалектна назва воза. – Прим. ред.), пасли корів, грали в футбол, ходили на риболовлю. А в Карпатах збирали ягоди, гриби. І, думаю, звідти в мене з’явилася любов до гірських річок, – додає він.

Чекайте на розважальне ігрове шоу «Хто зверху?» з Лесею Нікітюк і Богданом Шелудяком вже восени на Новому каналі!

Нагадаємо, 

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