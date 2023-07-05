Зірка "Перших ластівок" Максим Девізоров розповів про нагороду від міністра оборони України

5 июля 2023 18:00 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Зірка
Актор Максим Девізоров
Пресслужба Нового каналу

Зірка Нового каналу Максим Девізоров, який наразі захищає Україну на передовій, показав нагрудний знак «За зразкову службу» від міністра оборони України.

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Багато українських знаменитостей на початку повномасштабного вторгнення добровільно пішли захищати батьківщину від ворога. Серед них – актор серіалів «Перші ластівки», «Новенька» та Fake, які показував Новий канал, Максим Девізоров. 

Нещодавно хлопець отримав високу нагороду – нагрудний знак «За зразкову службу» від міністра оборони України Олексія Резнікова.

Мене, ще поки молодого солдата, та офіцерів нагороджували на місці служби. Хоча я б не відмовився поїхати на день-другий у Київ, – з усмішкою розповідає Максим Девізоров. – Урочиста подія в умовах бойових дій – це швидко та чітко. Вручав відзнаку начальник регіонального управління Сил територіальної оборони «Захід» Збройних Сил України полковник Олександр Кяго. Після чого особисто привітав командир нашої бригади полковник Валерій Курко. Але деталей, де саме це було, розповідати не можу.

Максим Девізоров отримав нагороду / Пресслужба Нового каналу

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Максим з побратимами вже більше року перебувають у зоні бойових дій та захищають нашу країну від ворога.

Для мене честь отримати цю відзнаку! Як і честь служити у 103-й окремій бригаді Сил територіальної оборони, – ділиться Макс Девізоров. – Щодня кожен з хлопців, з якими мені пощастило за цей час познайомитися й потоваришувати, робить усе необхідне для наближення нашої перемоги. Без сімʼї – важко, без можливості займатися улюбленою справою – важко. Думками я постійно там, з рідними. Сподіваюся швидше повернутися до людей, яких люблю. Хочу подякувати всім за підтримку та привітання! Для мене дуже цінно відчувати вашу небайдужість, доброту і готовність допомагати. Слава Україні!

Максим Девізоров отримав нагороду / Пресслужба Нового каналу

Нагадаємо, 

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