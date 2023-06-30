Наталка Денисенко розповіла, як це – зніматися під час війни Туренко Андрій

Туренко Андрій Редактор вихідного дня Усі статті автора...

Акторка Наталка Денисенко Пресслужба Нового каналу

Після російського вторгнення наші будні кардинально змінилися. Хтось взяв до рук зброю, хтось почав волонтерити, а комусь довелося рятувати близьких і евакуюватися за кордон.