Наталка Денисенко розповіла, як це – зніматися під час війни

30 июня 2023 14:00 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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Наталка Денисенко розповіла, як це – зніматися під час війни
Акторка Наталка Денисенко
Пресслужба Нового каналу

Після російського вторгнення наші будні кардинально змінилися. Хтось взяв до рук зброю, хтось почав волонтерити, а комусь довелося рятувати близьких і евакуюватися за кордон.

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Серіал «Зв’язок» на Новому каналі покаже історію українок, які виїхали з країни разом із дітьми після початку війни. Роль однієї з мам отримала Наталка Денисенко. Її героїня – відповідальна, правильна й інтелігентна. 

Зірка поділилася деталями зйомок серіалу.

Я шукаю схожості з героїнею та додаю їй своїх родзинок. Бо мої зібраність і відповідальність проявляються по-іншому. А якою саме я зробила мою героїню, глядачі побачать восени на Новому каналі, – каже акторка. – У нашій сімейці дуже багато факапів та імпровізацій! Ми з напарницею постійно вигадували якісь приколи. Є сцена, в якій я зімпровізувала, ніби втрачаю свідомість і падаю. Напарниця зовсім не очікувала цього, і в неї була така класна реакція! Тому ми багато сміємося під час зйомок.

Акторка Наталка Денисенко / Пресслужба Нового каналу

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Формат «Зв’язку» відрізняється від інших серіалів: герої скетчкому постійно спілкуються одне з одним по відеозв’язку. Тому для акторської гри це буває важко, пояснює Наталка.

Ти маєш грати з уже готовим матеріалом, який напередодні записав твій партнер. Тому все повинно бути чітко і злагоджено, – додає акторка. – За день ми можемо відзняти 26 сцен! Маємо одну локацію й мінімальний час на відпочинок або переодягання. Працюємо дуже багато, але отримуємо задоволення, бо цей ситком про нас! Думаю, він буде терапевтичним для глядачів. Нам потрібні серіали, які допоможуть пережити певні події з усмішкою на обличчі.

Чекайте прем’єру серіалу «Зв’язок» уже цієї осені на Новому каналі!

Нагадаємо, 

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