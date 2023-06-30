Наталка Денисенко розповіла, як це – зніматися під час війни
Після російського вторгнення наші будні кардинально змінилися. Хтось взяв до рук зброю, хтось почав волонтерити, а комусь довелося рятувати близьких і евакуюватися за кордон.
Зірка поділилася деталями зйомок серіалу.
Я шукаю схожості з героїнею та додаю їй своїх родзинок. Бо мої зібраність і відповідальність проявляються по-іншому. А якою саме я зробила мою героїню, глядачі побачать восени на Новому каналі, – каже акторка. – У нашій сімейці дуже багато факапів та імпровізацій! Ми з напарницею постійно вигадували якісь приколи. Є сцена, в якій я зімпровізувала, ніби втрачаю свідомість і падаю. Напарниця зовсім не очікувала цього, і в неї була така класна реакція! Тому ми багато сміємося під час зйомок.
Ти маєш грати з уже готовим матеріалом, який напередодні записав твій партнер. Тому все повинно бути чітко і злагоджено, – додає акторка. – За день ми можемо відзняти 26 сцен! Маємо одну локацію й мінімальний час на відпочинок або переодягання. Працюємо дуже багато, але отримуємо задоволення, бо цей ситком про нас! Думаю, він буде терапевтичним для глядачів. Нам потрібні серіали, які допоможуть пережити певні події з усмішкою на обличчі.
Чекайте прем’єру серіалу «Зв’язок» уже цієї осені на Новому каналі!
Нагадаємо,