Антоніна Хижняк висловила хвилювання за долю української мови в кінопрокаті

Акторка Антоніна Хижняк розповіла про скасування українського дубляжу в кіно.

Президент Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді законопроєкт, який обурив українців. Англійську мову хочуть офіційно закріпити як одну з мов міжнародного спілкування в Україні.

Один з кроків, як цього планують досягти, – показувати всі англомовні фільми лише мовою оригіналу з українськими субтитрами замість дубляжу. Саме цю норму громадськість бурхливо обговорює в соцмережах.

Акторка серіалу «Зв’язок» Антоніна Хижняк дублює та озвучує фільми, вона – офіційний український «голос» таких акторок, як Дейзі Рідлі та Алісія Вікандер. Новий канал запитав у Хижняк, що вона думає стосовно законопроєкту про дубляж. І чи допоможуть англомовні фільми в кінотеатрах у вивченні іноземної.

Багато моїх колег зараз висловлюються в мережах і на телебаченні щодо цього законопроєкту. Але найбільше мене тішить те, що й українці, недотичні до сфери кіно, також не мовчать. Адже фактично це нововведення не стільки сприяє вивченню англійської, скільки вбиває культуру українського мовлення. Я не розумію, як ці дві речі могли так жахливо поєднатися в одному законопроєкті. І взагалі не бачу доцільності його прийняття, тим паче під час війни, коли дуже багато наших співвітчизників вивчають рідну мову й відмовляються від російської, – зазначає Антоніна Хижняк. – Чимало українок разом із дітьми виїхали за кордон і живуть там вже рік-півтора. Мультики з українським дубляжем – мало не єдина ниточка, яка зараз пов’язує дітей із батьківщиною. Тому не розумію, навіщо забирати в українців можливість чути рідну мову? Тим паче зараз, коли є потреба в її поширенні. Це частина нашої ідентифікації, нашої культури.

Акторка Антоніна Хижняк / Пресслужба Нового каналу

Акторка переконана, що глядачі шукатимуть інші способи перегляду фільмів.

Так ми знову відкриємо шлях до піратства. Багато хто, з ким я спілкувалася, кажуть: «Ну, я не знаю англійської й навряд чи так швидко вивчу. А читати субтитри мене дратує. Тож буду піратити й дивитися в російському озвученні». Але ж так не має бути! Я дуже обурена цією ситуацією, – каже Антоніна.

Також вона наголошує, що дубляж здійснюється не за кошти платників податків, тому в цій сфері немає зони для маніпуляцій.

У нас немає великого попиту на фільми, які йдуть мовою оригіналу та з субтитрами. Та невже хтось забороняє дивитися кіно в оригіналі? – говорить акторка. – Якщо таких сеансів мало в кінотеатрах, давайте зробимо більше. Однак навіщо руйнувати сферу, яка існує майже 17 років? Ми постійно намагаємося підвищувати свій рівень, відповідати високим вимогам. Адже всі фільми, які ми озвучуємо, перевіряються закордонними партнерами, творцями цих стрічок і кіностудіями. Тож іноземні картини озвучені якісно й відповідають усім стандартам, закладеним для цієї сфери.

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