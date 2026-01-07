Вася Харізма розповів про найдорожчі подарунки в дитинстві

Учасник шоу «єПитання» Вася Харізма розповів про пам’ятний Новий рік.

Різдвяно-новорічний період у багатьох стає часом ностальгії. Ми переглядаємо старі фото, згадуємо тих, хто колись сидів поруч за святковим столом, і мимоволі порівнюємо минулі роки з теперішніми. Саме наприкінці грудня памʼять підсовує нам найяскравіші спогади.

Про них Новий канал і розпитав коміка Васю Харізму за лаштунками шоу «єПитання на Новому», премʼєра якого відбудеться зовсім скоро.

Раніше моя родина жила дуже бідно. Памʼятаю, як тато поїхав на заробітки до Варшави, а повернувся з куркою! Тоді я, 17-річний, вперше побачив, який вона має вигляд, – розповідає Вася. – Зібралися за столом і дивилися, як тато їсть курку (усміхається). Він же головний у родині! Якщо дозволяв, то ми теж куштували.

Новорічну ніч комік переважно проводить на роботі або ж відзначає в колі друзів.

А от Різдво для мене завжди було суто сімейним святом. Беру дівчину, разом їдемо до батьків, сестри і святкуємо вдома, – каже учасник «єПитання на Новому». – Щодо подарунків – у дитинстві отримував класику: шкарпетки й мандарини. Але назавжди запамʼятав один – якось приїхав до нас мій багатий хрещений і подарував сім тисяч доларів! (Усміхається.) Таке справді було.

Комік Вася Харізма / Пресслужба Нового каналу

Гуморист родом з Верховини, що в Карпатах. А за 10 хвилин їзди звідти – столиця гуцульської коляди.

У нас є дуже крута тема – село Криворівня, що стало легендарним! Думаю, багато хто дізнався про нього й місцевих колядників ще з TikTok. Рік чи два тому там навіть був встановлений рекорд: пʼять тисяч людей колядували на Різдво. Тому тим, хто ще не був, обовʼязково раджу завітати, – зазначає Вася.

