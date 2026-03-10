Чому iPhone 13 залишається найпопулярнішим смартфоном в Україні в 2026 році

PR 10 березня 2026 11:50
На українському ринку вживаної техніки помітно зріс інтерес до iPhone 13 б/у.

Незважаючи на те, що модель вийшла кілька років тому, за своїми характеристиками вона залишається ближчою до актуальних флагманів, ніж до бюджетного сегменту. Це робить її однією з найбільш популярних серед користувачів, які хочуть оновити смартфон, не переплачуючи за останнє покоління.

Популярність моделі пояснюється поєднанням продуктивного процесора A15 Bionic, OLED-дисплея, якісної камери з нічним режимом та тривалої підтримки оновлень iOS. Для більшості повсякденних сценаріїв – соцмереж, відео, ігор та мобільної роботи - айфон 13 бу забезпечує комфортний запас потужності та автономності. Саме тому багато власників старих моделей переходять на «тринадцятку», віддаючи перевагу більш дорогим лінійкам Pro.

Ціни на б/у iPhone 13 в Україні.

За даними продавців вторинного ринку, середня ціна iPhone 13 з пам'яттю 128 ГБ помітно знизилася порівняно з періодом релізу, але залишається вищою, ніж iPhone 11 і 12. На підсумкову вартість впливають кілька факторів:

  1. Cтан корпусу та екрану (наявність подряпин або сколів);
  2. Відсоток зносу акумулятора (Battery Health);
  3. Обсяг вбудованої пам'яті;
  4. Наявність оригінальної коробки та аксесуарів.

У великих містах України, де оборот техніки вищий, пропозицій більше, тому легше підібрати екземпляр із мінімальними слідами експлуатації. На спеціалізованих онлайн-майданчиках, таких як tehnoskarb.ua, моделі сортуються за станом та комплектацією. Це дозволяє швидко порівняти варіанти та зрозуміти, за що саме ви доплачуєте: за бездоганний зовнішній вигляд або за збільшений обсяг пам'яті.

Як безпечно купити iPhone 13 б/у

Експерти ринку радять перед покупкою старого iPhone 13 перевірити кілька ключових параметрів:

  1. Перевірка Apple ID: переконайтеся, що пристрій відв'язаний від облікового запису попереднього власника і функцію «Знайти iPhone» вимкнено.
  2. Дисплей: перевірте сенсор по всій площі екрана та функцію True Tone.
  3. Камери: протестуйте основну та фронтальну камери, а також оптичну стабілізацію.
  4. Акумулятор: перевірте стан батареї в налаштуваннях (бажано вище 85–90%).
  5. Функціонал: коректність роботи Face ID, динаміків, мікрофонів та фізичних кнопок.

Додатковий плюс – наявність магазинної гарантії, нехай навіть обмеженої. Це суттєво знижує ризики та часто виправдовує трохи вищу вартість порівняно з покупкою «з рук».

Кому підходить уживаний iPhone 13 сьогодні

Ринок показує, що iPhone 13 вибирають не тільки віддані шанувальники бренду. Модель стає відмінним робочим інструментом для блогерів-початківців, студентів і фахівців креативних професій, яким потрібна якісна камера і стабільна платформа без витрат на новий флагман.

З урахуванням поточної динаміки цін в Україні, iPhone 13 залишається ідеальною «середньою ланкою» між застарілими моделями та наддорожчими новинками. Для багатьох користувачів саме він став оптимальним компромісом між ціною, ресурсом служби та підтримкою сучасних технологій.

