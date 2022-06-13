Євген Кошовий розповів про спілкування з Володимиром Зеленським до і під час війни

13 июня 2022 17:45 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Євген Кошовий розповів про спілкування з Володимиром Зеленським до і під час війни
Шоумен Євген Кошовий / фото: kvartal95.com/ua

Актор Євген Кошовий – давній друг Президента України. Кошовий розповів, чи зустрічався з товаришем Володимиром Зеленським після початку війни, як реагує на хейт у його сторону і скільки зараз спить глава держави.

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У кожної публічної людини є хейтери, а коли ти Президент країни – хейту стає в рази більше. Євген Кошовий у програмі «Зірковий шлях» зізнається, що раніше завжди заступався за свого друга, але зараз переживає злісні коментарі по-іншому.

Заступаюсь десь там у себе всередині, тому що навіть на такі речі, як хейт, вже виробляється імунітет. Якщо ти відповідаєш хейтеру, то це означає, що ти читаєш і прислуховуєшся до його думки або готовий сперечатися, чого взагалі не потрібно робити, бо це така професія – хейтер. Коли були разом на сцені, коли він став Президентом – ну перші 2,5 роки просто жесть була. Він сам читав коментарі. І запитував мене, чому я їх читаю. А я казав: «А ти для чого читаєш? Ти ж сам заводишся від цього». Я від них ставав дуже злий, дзвонив, пропонував щось зробити, питав, чому він на них не відповідає, – пригадав Євген Кошовий.

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До 24 лютого люди чимало говорили про можливий наступ рф, але особисто Кошового ніхто не попереджав. Ведучий «Зіркового шляху» Даніель Салем поцікавився в актора, чи написав він своєму другу Володимиру Зеленському в перший день війни.

Написав одразу ж. Кажу: «Почалось?» А він відповідає: «По ходу, так». Ми потім спілкувалися, я писав йому про якісь прогнози. А потім думаю: «Ну хто тобі скаже якісь прогнози..?» Коли все закінчиться – риторичне питання. Я сподіваюся, що скоро і перемога буде за нами ,– зазначив актор.

За словами Кошового, він по-справжньому пишається своїм другом, як і вся країна пишається стійкістю свого Президента. Володимир Зеленський дуже багато працює, тож часу на сон, вважає Євген Кошовий, у нього залишається небагато.

Я не думаю, що якщо зараз спить по 2 години – то це добре. Ми домовлялися про зустріч, приїжджали на Банкову його підтримати. А вийшли з таким відчуттям, що по ходу він нас підтримав. Він зрадів, бо ми давно не бачилися. Після цієї зустрічі у мене ще мабуть години зо дві була либа на обличчі, – сказав Євген Кошовий.

Нагадаємо,

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