Андрій Хливнюк зізнався, яку обіцянку дочці завадила виконати війна

13 июня 2022 15:00 Туренко Андрей
Андрій Хливнюк зізнався, яку обіцянку дочці завадила виконати війна
Співак Андрій Хливнюк
пресс-служба канала Украина

Лідер гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк розповів, які плани з дітьми мав на цей рік.

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Співак Андрій Хливнюк зараз служить у лавах ЗСУ. За словами артист, коли він отримав поранення, то обережно говорив в про це з рідними. Артист дуже болісно переживає розлуку з дітьми.

Дзвонити я не можу. Мене розмазує одразу. Я тільки подзвоню, ми поговоримо, вона скаже: «Тату, а скоро вже закінчиться війна? Скоро ви впораєтеся з цими придурками? Я хочу додому. Ти обіцяв, що ми поїдемо дикунами в Анталію. Я вже підготувалася, а місяць минув». Я потім від години до 6 годин не можу працювати нормально, - говорить лідер гурту «Бумбокс» журналістам програми «Зірковий шлях» каналу «Україна».

Андрій Хливнюк з донькою / пресс-служба канала Украина

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Артист вже має плани на день, коли закінчяться бойові дії.

Найперше - поверну речі, які я узяв на час війни. Автомобілі, багато чого. Те, що люди просто сказали – візьміть і користуйтеся. Я хочу поїхати і сказати людям: «Дякую, це дуже допомогло». Якщо не розіб’ють ці речі до того моменту. А потім побачимо. Я думаю, буду гастролювати далі. У мене є невеличкі думки з приводу студійної роботи. Але ще я не готовий до цього, - поділився артист.

Нагадаємо, 

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