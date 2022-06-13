Андрій Хливнюк зізнався, яку обіцянку дочці завадила виконати війна Туренко Андрей

Співак Андрій Хливнюк пресс-служба канала Украина

Лідер гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк розповів, які плани з дітьми мав на цей рік.