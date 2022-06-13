Андрій Хливнюк зізнався, яку обіцянку дочці завадила виконати війна
13 июня 2022 15:00
Співак Андрій Хливнюк
пресс-служба канала Украина
Лідер гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк розповів, які плани з дітьми мав на цей рік.
Андрій Хливнюк зараз служить у лавах ЗСУ. За словами артист, коли він отримав поранення, то обережно говорив в про це з рідними. Артист дуже болісно переживає розлуку з дітьми.
Дзвонити я не можу. Мене розмазує одразу. Я тільки подзвоню, ми поговоримо, вона скаже: «Тату, а скоро вже закінчиться війна? Скоро ви впораєтеся з цими придурками? Я хочу додому. Ти обіцяв, що ми поїдемо дикунами в Анталію. Я вже підготувалася, а місяць минув». Я потім від години до 6 годин не можу працювати нормально, - говорить лідер гурту «Бумбокс» журналістам програми «Зірковий шлях» каналу «Україна».
Андрій Хливнюк з донькою / пресс-служба канала Украина
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Найперше - поверну речі, які я узяв на час війни. Автомобілі, багато чого. Те, що люди просто сказали – візьміть і користуйтеся. Я хочу поїхати і сказати людям: «Дякую, це дуже допомогло». Якщо не розіб’ють ці речі до того моменту. А потім побачимо. Я думаю, буду гастролювати далі. У мене є невеличкі думки з приводу студійної роботи. Але ще я не готовий до цього, - поділився артист.
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