Чоловік найвідомішої жінки-парамедика Тайри із Азовсталі розповів про її долю у полоні
У відвертому інтерв’ю чоловік полоненої волонтерки Тайри поділився своїми побоюваннями за здоров’я та життя української героїні та розповів, чому її не визволяють вже 3-й місяць.
Найвідоміша жінка парамедик із «Азовсталі» – Юлія Паєвська з позивним Тайра вже 86 днів полонена рашистами. Останній раз жінка виходила на зв’язок із близькими 14 березня, за день до полону. І вже майже 3 місяці чоловік Тайри Вадим і їхня донька Анна-Софія нічого не знають про стан української героїні. Адже, як з’ясувалось, вона має певні проблеми зі здоров’ям.
У неї астма, два протези у тазових суглобах, а ще видалена щитовидна залоза, тому вона змушена постійно приймати гормони. Проте ми маємо сумніви, що їй надають ту медичну допомогу, якої вона потребує, – розповіла донька Тайри Анна-Софія.
Коли бачиш таку пропаганду, наче маєш відчувати лють. Але я був настільки спокійним… розумів, що це спрямовано на внутрішнього споживача. Я просто дивився і робив собі помітки – у чому її можуть звинувачувати. Вони використали все можливе – розповіли, наче вона шпигувала, вбивала, різала російський солдат і продавала їхні органи, – поділився чоловік Тайри Вадим. – Тоді я зрозумів, чому її не визволяють. З її рівнем популярності та героїзації в Україні – це не можливо, бо їм треба дегуманізувати таких. Тобто людина, яка в нас вважається героєм, для них є монстром, з яким неможна поводитись інакше, як тільки вбивати.
Нагадаємо,