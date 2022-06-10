Чоловік найвідомішої жінки-парамедика Тайри із Азовсталі розповів про її долю у полоні

У відвертому інтерв’ю чоловік полоненої волонтерки Тайри поділився своїми побоюваннями за здоров’я та життя української героїні та розповів, чому її не визволяють вже 3-й місяць.

У студію шоу «Вечір з Україною» каналу «Україна», яке виходить у будні о 19:00 в ефірі «Індиго TV», з ведучими Олексієм Сухановим, Оленою Кот і Володимирим Остапчуком завітала родина відомої волонтерки Тайри.

Найвідоміша жінка парамедик із «Азовсталі» – Юлія Паєвська з позивним Тайра вже 86 днів полонена рашистами. Останній раз жінка виходила на зв’язок із близькими 14 березня, за день до полону. І вже майже 3 місяці чоловік Тайри Вадим і їхня донька Анна-Софія нічого не знають про стан української героїні. Адже, як з’ясувалось, вона має певні проблеми зі здоров’ям.

У неї астма, два протези у тазових суглобах, а ще видалена щитовидна залоза, тому вона змушена постійно приймати гормони. Проте ми маємо сумніви, що їй надають ту медичну допомогу, якої вона потребує, – розповіла донька Тайри Анна-Софія.

Жінка-парамедик Тайра із Азовсталі / Пресслужба каналу 1+1

Чоловік героїні Вадим наголосив на силі та мужності своєї дружини. Тайра мала 5-й розряд в Айкідо, з 2014-го року активно займалась волонтерством, а у 2018-му добровільно пішла до війська, проте в основному була медиком. Саме досягнення Юлії Паєвської та її заслуги стали для рашістів стимулом представити її своїй аудиторії, як монстра. На російському телебаченні жінці приписали жорстокі вбивства та продаж органів.

Коли бачиш таку пропаганду, наче маєш відчувати лють. Але я був настільки спокійним… розумів, що це спрямовано на внутрішнього споживача. Я просто дивився і робив собі помітки – у чому її можуть звинувачувати. Вони використали все можливе – розповіли, наче вона шпигувала, вбивала, різала російський солдат і продавала їхні органи, – поділився чоловік Тайри Вадим. – Тоді я зрозумів, чому її не визволяють. З її рівнем популярності та героїзації в Україні – це не можливо, бо їм треба дегуманізувати таких. Тобто людина, яка в нас вважається героєм, для них є монстром, з яким неможна поводитись інакше, як тільки вбивати.

Тайра з чоловіком / Пресслужба каналу 1+1

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