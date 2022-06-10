Геннадій Попенко розповів про перші дні служби в ЗСУ
Артист Геннадій Попенко розповів, як пройшли його перші дні на службі та зізнався, наскільки тяжке воєнне життя.
Тож актор був змушений зосередитись на створенні волонтерського центру. Нині більшість гуманітарних питань закрито, і артист мужньо став на захист країни.
Починаю звикати до «піксельного» життя. Зізнаюся чесно, я добре володію зброєю в кіно. Але не з першого дубля. Вчора були на полігоні, і маю такий результат: із автомата знищено путіна (фото у листі, – ред), а з кулемета опору мішені. Граната з підствольного гранатомета полетіла за межі полігону. Так, полігон невеликий, – з усмішкою, ділиться актор серіалу «Виклик» каналу «Україна» Геннадій Попенко.
Є певні правила, до який слід бути уважним. Наприклад, проходячи навчання на полігоні, я побачив, як почав падати чийсь автомат і швиденько підхопив його за ствол. Звісно, зробив вигляд, що ствол був холодний, але пухирі зробили вигляд моїх палаців трохи іншим. А ще не знаю поки, як звикнути до цього свисту в вухах, що з'явився після стрільб. Взагалі то, фізичні складнощі – це набір травм. Проте я вже звик із ними жити. Фізично, я умовно придатний у військовий час (як каже військовий квиток). Сподіваюся, що морально я не лише умовно придатний, – коментує зірка.
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