Геннадій Попенко розповів про перші дні служби в ЗСУ

Артист Геннадій Попенко розповів, як пройшли його перші дні на службі та зізнався, наскільки тяжке воєнне життя.

Актор Геннадій Попенко запевняє – від початку війни був готовий йти захищати Батьківщину, однак доля внесла свої корективи. Містечко, в якому вони проживають з родиною, було окуповано, а після звільнення виникла критична гуманітарна ситуація.

Тож актор був змушений зосередитись на створенні волонтерського центру. Нині більшість гуманітарних питань закрито, і артист мужньо став на захист країни.

Починаю звикати до «піксельного» життя. Зізнаюся чесно, я добре володію зброєю в кіно. Але не з першого дубля. Вчора були на полігоні, і маю такий результат: із автомата знищено путіна (фото у листі, – ред), а з кулемета опору мішені. Граната з підствольного гранатомета полетіла за межі полігону. Так, полігон невеликий, – з усмішкою, ділиться актор серіалу «Виклик» каналу «Україна» Геннадій Попенко.

пресс-служба канала Украина

І хоча актор демонструє дійсно хороші результати та незламний дух, зізнається – деяким речам ще треба навчитись, а до певних складнощів банально звикнути.

Є певні правила, до який слід бути уважним. Наприклад, проходячи навчання на полігоні, я побачив, як почав падати чийсь автомат і швиденько підхопив його за ствол. Звісно, зробив вигляд, що ствол був холодний, але пухирі зробили вигляд моїх палаців трохи іншим. А ще не знаю поки, як звикнути до цього свисту в вухах, що з'явився після стрільб. Взагалі то, фізичні складнощі – це набір травм. Проте я вже звик із ними жити. Фізично, я умовно придатний у військовий час (як каже військовий квиток). Сподіваюся, що морально я не лише умовно придатний, – коментує зірка.

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