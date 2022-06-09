Леся Нікітюк розповіла, як на Хмельниччині лікують постраждалих від війни тварин
Ведуча Нового каналу Леся Нікітюк відвідала Перший військовий шпиталь ветеринарної медицини, лікарі якого допомогли вже кільком тисячам пухнастиків.
Перший військовий шпиталь ветеринарної медицини працює у Хмельницькому — сюди від початку війни привозять багато різних тварин, яких рятують, в тому числі, з-під обстрілів, — сказала Леся після відвідин медичного закладу. — Тут зібрався чудовий колектив лікарів на чолі з геніальним професором ветеринарної медицини Кирилом Чумаковим. Він працює з тваринами вже майже 30 років.
Ще одна пацієнтка — лисиця, яку професор Чумаков привіз із Бучі! Він так її й назвав — Буча. Лисиця втікала від ворожих обстрілів, була покалічена та обпечена від постійних вибухів, її лікують вже майже два місяці. Зараз Бучі краще, скоро вона вирушить у потрібне їй місце, — додала Нікітюк.
Фінансової допомоги шпиталь не потребує, позаяк забезпечений усім необхідним. А ось від приємних сюрпризів ветеринари ніколи не відмовляться.
Там все є! Облдержадміністрація, лікарі та сам професор роблять усе можливе та неможливе. Але якщо ви хочете порадувати лікарів, зайдіть і занесіть їм каву та смачні цукерки, — порадила ведуча.
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