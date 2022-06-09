Леся Нікітюк розповіла, як на Хмельниччині лікують постраждалих від війни тварин

9 июня 2022 13:00 Туренко Андрей
Леся Нікітюк розповіла, як на Хмельниччині лікують постраждалих від війни тварин
Ведуча Леся Нікітюк
пресс-служба Нового канала

Ведуча Нового каналу Леся Нікітюк відвідала Перший військовий шпиталь ветеринарної медицини, лікарі якого допомогли вже кільком тисячам пухнастиків.

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З перших днів повномасштабної війни у Хмельницькому почав працювати специфічний шпиталь - у ньому лікують службових тварин із ЗСУ, Нацгвардії, прикордонних військ та інших військових формувань, а також «цивільних» пухнастиків. Тут врятували вже більше п’яти тисяч чотирилапих, зокрема з контактних зоопарків Києва та Харкова, розповіла ведуча Леся Нікітюк.

Перший військовий шпиталь ветеринарної медицини працює у Хмельницькому — сюди від початку війни привозять багато різних тварин, яких рятують, в тому числі, з-під обстрілів, — сказала Леся після відвідин медичного закладу. — Тут зібрався чудовий колектив лікарів на чолі з геніальним професором ветеринарної медицини Кирилом Чумаковим. Він працює з тваринами вже майже 30 років.

Леся Нікітюк розповіла, як на Хмельниччині лікують постраждалих від війни тварин / пресс-служба Нового канала

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Днями до шпиталю привезли легендарного собаку з кличкою Гроза. Цей пес має понад 40 державних нагород, він врятував більше тисячі людей, діставав дітей з-під завалів, а з 2014 року працював у зоні ООС. Через блокаду Маріуполя собака опинився в жахливому стані, тож зараз професор із командою роблять все можливе, щоб Гроза жила.

Ще одна пацієнтка — лисиця, яку професор Чумаков привіз із Бучі! Він так її й назвав — Буча. Лисиця втікала від ворожих обстрілів, була покалічена та обпечена від постійних вибухів, її лікують вже майже два місяці. Зараз Бучі краще, скоро вона вирушить у потрібне їй місце, — додала Нікітюк.

Леся Нікітюк розповіла, як на Хмельниччині лікують постраждалих від війни тварин / пресс-служба Нового канала

Фінансової допомоги шпиталь не потребує, позаяк забезпечений усім необхідним. А ось від приємних сюрпризів ветеринари ніколи не відмовляться.

Там все є! Облдержадміністрація, лікарі та сам професор роблять усе можливе та неможливе. Але якщо ви хочете порадувати лікарів, зайдіть і занесіть їм каву та смачні цукерки, — порадила ведуча.

Нагалаємо, 

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