Іраклі Макацарія розповів про жінку свого життя, кохання з першого погляду та майбутнє весілля

Героєм 2 випуску проєкту «Як ти?» з Григорієм Решетником став екс-Холостяк, бізнесмен та кінопродюсер Іраклі Макацарія.

Головний герой проекту Холостяк 6 сезон Іраклі Макацарія цього разу відверто та емоційно про особисте розповів. Про жінку свого життя, кохання з першого погляду та майбутнє весілля – у великому інтерв’ю.

У моєму особистому житті настав той самий прекрасний та світлий період. Згадував свої давні інтерв’ю, де я казав, що не вірю в кохання з першого погляду. Вважав, що для цього потрібен час. Але, як виявилось, сам собі суперечив, адже закоханість виникла в ту ж секунду, коли я побачив Лізу, – зізнався Іраклі. – Це було 22 серпня 2020 року в Батумі. Ми стояли у черзі на концерт, був великий натовп, як раптом в 10-15 метрах побачив сяюче обличчя. Я знав про цю дівчину від жінки мого друга. Якось вона показала мені відео, на якому Ліза разом зі своєю мамою співала. І коли я побачив її на власні очі, навіть здалеку, вона мені дуже сподобалась. Але того дня ми з нею так і не поспілкувались – Ліза була на концерті разом зі своєю родиною. Я просто спостерігав за нею, незважаючи на натовп і штовханину.

Іраклі Макацарія і Ліза / instagram.com/maqatsa

Іраклі також розповів, що довго наважувався написати Лізі. А привід для першого побачення знайшовся сам по собі. Дівчина обожнює грузинську чурчхелу. Коли ж Іраклі вирушив на зйомки програми в Кахетію, там скупився та вирішив передати Лізі її улюблені смаколики. Так і сталося особисте знайомство майбутньої пари. Далі спілкування стрімко розвивалося.

Обраниця Іраклі – студентка медуніверситету. Чоловік зізнається, що у нього розумна наречена, і він не втомлюється захоплюватися нею.

Я на всі тисячу відсотків переконаний, що зустрів ту саму дівчину, яка робить мене щасливим, яку мені хочеться дивувати та любити так, як ніхто у світі не може любити, – поділився бізнесмен.

Різниця у віці закоханих не заважає їхнім почуттям. За словами Іраклі, вона не стала проблемою і для батьків юної красуні:

Родина Лізи – інтелігентні люди, які проявили лише позитивні емоції з перших хвилин нашого спілкування. Звісно, я хвилювався. Але все розвивалося так, як й мало бути.

Стосунки Іраклі та Лізи тривають майже два роки. Проте вже через рік знайомства екс-Холостяк розмірковував над тим, якою має бути майбутня каблучка для його обраниці, та обирав дизайн.

Я дуже хвилювався перед тим, як показати каблучку Лізі та побачити її реакцію. На щастя, вона їй дуже сподобалась. Про намір зробити пропозицію я спочатку сказав батькам Лізи. Вона ж сама була не в курсі. Більше того, про це не знали ні моя родина, ні друзі. Я лише назвав місце та час, де мають бути мої близькі, – розповів чоловік.

Іраклі Макацарія робить пропозицію Лізі / instagram.com/maqatsa

Весілля пара хоче справити вже цього року. І на ньому буде дуже багато рідних та друзів. Також закохані мріють про дітей.

Ліза, як і Іраклі, активно підтримує Україну, говорить про війну у соцмережах, брала участь у масштабному протесті в Грузії та мріє про найскорішу перемогу нашої країни.

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