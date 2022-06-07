Олена-Крістіна Лебідь розповіла, що заспокоювало її під час обстрілів Києва

Ведуча Нового каналу Олени-Крістіни Лебідь зізналася, що допомагає їй опановувати себе у важкі періоди життя.

Як і у всіх українців, 24 лютого життя ведучої проекту «Аферисти в сітях» Олени-Крістіни Лебідь докорінно змінилося. Їй довелося звикати до звуків сирен і обстрілів, до важких новин і переживань за рідних, які опинилися в окупації. Впоратися з хвилюванням у цей непростий період ведучій Нового каналу допомагає її улюблениця – французький бульдог Сара.

Тварини – це такий антистрес! Коли Київ обстрілювали «Градами», я мимоволі обіймала Сару. Вона мирно собі посопувала, і мене це заспокоювало, – зізналася Олена-Крістіна «Неймовірній правді про українців». – Тварини мають таку віддачу просто тому, що ви у них є, тому, що вони вас люблять! Це магія.

Олена-Крістіна Лебідь і французький бульдог Сара / instagram.com/elena_kristina_lebed

Усі ці тяжкі дні Лебідь також волонтерить і допомагає постраждалим від війни тваринам. На жаль, сотні відданих чотирилапих більше ніколи не зможуть побачити своїх господарів. Така сумна доля спіткала «макарівського Хатіко» – пса Ріні, який понад місяць вірно чекав на господиню, не здогадуючись, що більше її не побачить. Адже в березні жінку мучили та вбили кадирівці.

Цей малий не здавався, не хотів йти з порогу своєї домівки. Він думав, що охороняє господарів, їхній спокійний сон… – розповіла Олена-Крістіна. – Вірний пес не пішов з волонтерами та сусідами. Але згодом знайшлася сім’я з таким же, як і Ріні, песиком – вони здружилися. Тепер у нього буде нова любляча родина, та ще й компаньйон.

Ведуча вважає: якщо з непростими випробуваннями змогли впоратися пухнастики, зможуть вистояти і українці.

Коти взагалі відрізняються особливою живучістю. Вони можуть бути в жахливому стані, але все одно виживуть. Це говорить про те, що хоч які б випробування випадали на нашу долю, ми все зможемо! – додала вона.

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