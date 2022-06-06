Вдова Георгія Гонгадзе розповіла про доньок-близнят вбитого українського журналіста

В інтерв’ю програмі «Зірковий шлях» телеканалу «Україна», продюсерка української редакції всесвітньої служби «Голос Америки», вдова українського журналіста Георгія Гонгадзе – Мирослава розповіла про доньок-близнят.

З 2001 року Мирослава з дітьми проживає в США, де отримала політичний притулок після вбивства чоловіка. Зараз близнятам Соломії та Нані вже по 24, вони живуть у Вашингтоні, але переживають війну не менш гостро, ніж люди, яких вона застала в Україні.

Коли ти перебуваєш у Вашингтоні, ця війна відчувається ще болючіше, бо ти дуже далеко від Батьківщини. Намагаєшся бути дотичним, якось допомогти. Я дуже переживала за одну з доньок, бо перший тиждень-два вона плакала. У вересні (минулого року, - ред.) вона була в Україні, де як волонтер вчила дітей англійської мови. І Соломія, і Нана часто приїжджали в Україну і планували знову приїхати в травні на вручення Премії імені Георгія Гонгадзе. Вони дуже переживають, – зазначила Мирослава Гонгадзе.

Мирослава Гонгадзе з доньками / instagram.com/mgongadze

Поки сама журналістка перебуває та працює у Польщі, її доньки живуть в США, де займаються збором коштів для України та намагаються зробити все можливе для нашої перемоги.

Нана створила інстаграм-сторінку, де розповідає про історію України для молоді. Доньки займаються фандрейзингом серед своїх товаришів, друзів, студентів. Все це вони роблять, їм ця війна болить не менше, ніж мені. Вони у Вашингтоні – там працюють, живуть окремо, у них своє життя, – сказала Мирослава Гонгадзе.

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