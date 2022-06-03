MamaRika поділилась особистими переживаннями: Хочу, щоб тато бачив, як його син росте

3 июня 2022 10:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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MamaRika поділилась особистими переживаннями: Хочу, щоб тато бачив, як його син росте
MamaRika и Сергей Середа
instagram.com/mamarika_official

Зірка українського шоубізнесу, співачка MamaRika у відвертому інтерв’ю програмі «Зірковий шлях» каналу «Україна», зізналась, чи вважає ідеальними свої сімейні стосунки в умовах війни та за ким плаче щодня.

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Війна на якийсь час роз’єднала молодих батьків, зіркову пару MamaRika та Сергія Середу. Перебуваючи у Польщі, артистка постійно малювала собі картину повернення додому та їхнє ідеальне життя.

Я думала, що коли приїду, ми будемо ідеальною родиною, тому що не бачились півтора місяці, і страшно сумували. Але скажу чесно, ми живемо, як завжди… навіть сваримося. Сварилися і коли були на відстані – я постійно бурчала, що хочу додому, а він постійно мені пояснював, що рано, і ми з сином маємо лишатись там. У результаті я перемогла в цій ситуації. Приїхала раніше, ніж всі цього хотіли. Я взагалі всюди намагаюсь дожимати своє – противна в цьому плані, – поділилась MamaRika.

Сын MamaRika и Сергея Середы / instagram.com/mamarika_official

Зірка запевняє – на початку її повернення, їхні з чоловіком стосунки здавались просто ідеальними, але це було в стані ейфорії. Зараз же подружжя повернулось до звичного життя, у якому є місце і вогнику, і коханню, і навіть невеличким сваркам. Та є одна тема, яка доводить співачку до сліз. Справа в тому, що з початку війни їхня родина жодного разу не була у повному складі, адже їхній песик Рокі поки залишається в Одесі.

Ми страшенно сумуємо за нашим мохнатим сином. Я постійно плачу через нього. Тому що Рокі – це наш перший синок. Старшак. І я просто мрію побачити, як вони з Давидиком бавляться. Син був зовсім маленький, коли вони останній раз бачились, а зараз підріс, – коментує артистка. – Війна багато забрала в нас. Поки ми були в Польщі, Сергій не бачив малого. Не бачив, як він навчився сидіти, повзати, як в нього виросло 4 зуба… стільки всього відбувалось без нього. Тому я й повернулась, хочу, щоб тато бачив, як його син росте.

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