Очільник Мелітополя Іван Федоров розповів про життя міста в окупації та перебування у полоні рашистів

Іван Федоров – міський голова окупованого Мелітополя, який відмовився співпрацювати з окупантами і за це потрапив у полон.

Рашисти намагались домовитись з очільником міста, проте отримували тільки відмову. 11 березня російські військові викрали Івана Федорова. Наступного дня на площу міста вийшли понад 2000 жителів Мелітополя з вимогою звільнити Федорова. Через п’ять днів міського голову обміняли на 9 російських солдатів.

Іван Федоров долучився до ефіру «Сніданку з 1+1» та розповів про життя окупованого Мелітополя. Як відомо, 30 травня у місті стались вибухи і сам очільник назвав це «полюванням за колаборантами». Це призвело до того, що окупаційний мер Галина Данильченко заявила про свої відставку, побоюючись за власне життя.

Пресслужба каналу 1+1

У Мелітополі один з найактивніших партизанських рухів, які працюють на окупованих територіях. За словами Федорова, протистояння окупації місцевих жителів відбувалось ще з перших днів повномасштабного вторгнення. Люди виходили на протести, на яких зазнавали поранень, та навіть лягали під танки. Проте зараз опір ведеться більш прихованим способом, оскільки окупанти викрадають людей та тримають їх у полоні.

З часу початку окупації полон пройшли близько півтисячі людей. Ставляться до них по-різному. Когось тримають до трьох діб, а когось набагато довше. У полоні зараз є дитина, їй 16 років, підлітка тримають понад 50 діб у полоні. Я не розумію, яку терористичну загрозу несе дитина… також є мої колеги, міські голови об’єднаних територіальних громад, когось тримають – відпускають, потім знову беруть у полон. В першу чергу під загрозу полону потрапляють інодумці, ті люди, які не хочуть росії та які засуджують окупацію, – наголосив Федоров.

В першу хвилю полону викрадали безпосередньо атошників та владних чиновників. Зараз окупанти переключились на цивільних. Проте мета полону одна – усіх змушують співпрацювати, підписувати певні документи, говорити на камеру, що вони підтримують російську агресію та більше не будуть виходити на мітинги. Є ті, що кого застосовують і тортури. За словами Федорова, коли він знаходився у полоні, у камері поруч він чув сильні крики. Рашисти забрали когось з вулиці, думаючи, що це український військовий, і застосували до нього тортури.

Наразі у місті не тільки небезпечно виходити на проукраїнські мітинги, але і просто там знаходились. Та це не зупиняє місцеве населення.

Ніхто не погоджується у місті з окупацією. Якщо раніше рашисти казали, що Мелітополь приєднається до росії і може 5% було згодних з цим, але коли вони почали впроваджувати радянські наративи та пропаганду – і ці відсотки відвернулись від них. Щодо кількості рашистів, вбитих партизанами – точна цифра невідома. За даними української розвідки, вже знищено понад 100 рашистів у Мелітополі завдяки партизанському руху та спецслужбам, які з ними співпрацюють. Але я впевнений, що ця цифра більша, – зазначив міський голова.

Понад 70 тисяч місцевих жителів покинули Мелітополь. За словами Федорова, це половина населення. А тих, хто залишився – він називає героями, адже вони серед білого дня не бояться та виходять на мітинги за Україну, у той час, коли рашисти вішають свої символи вночі, щоб їх ніхто не бачив.

Мер Мелітополя Іван Федоров / фото: facebook.com/IvanFedorovMelitopol

Не дивлячись на окупацію, міська влада продовжує виплати усім бюджетникам та тим, хто працює у державних установах. Як повідомляє міський голова, є проблеми з виплатою готівкових пенсій, був випадок, коли рашисти вкрали кошти з «Укрпошти», що мали піти на пенсії. Відтепер людям, які отримували виплати готівкою, організована видача карток, на які їм виплачуватимуться не тільки поточні пенсії, а й ті виплати, які вони не змогли отримати раніше.

Проте Мелітополь має велику проблему з готівкою, місцеві ціни виросли у 3-4 рази. Рашисти відкрили у Мелітополі власний банк, де виключно приймають гроші. Щодо псевдореферендуму та паспортизації, на щастя, факту видачі російських паспортів у місті не зафіксовано.

Славнозвісна мелітопольська черешня також постраждала від рук окупантів. Наразі врожай рашисти активно забирають у місцевих фермерів, даючи обіцянки, що «повернуть за нього кошти».

Вони додають, що за російським законодавством, у людей не може бути більше, ніж 4 га полів, тому все, що більше цієї цифри – вони будуть відбирати. Але я впевнений, що все наступного сезону черешнею, як і раніше, Мелітополь годуватиме всю Україну, – прокоментував Федоров.

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