Переможниця "Супер Топ-моделі по-українськи" Таня Брик – про війну: Ховалася під ліжко і не розуміла, що робити
Эксклюзив 1 июня 2022 15:00
Модель Таня Брик
пресс-служба Нового канала
Модель Таня Брик розповіла, як живе в Ірландії.
Читайте такжеЗлата Огнєвіч в проєкті "Як ти?": Мене критикують за те, що я роблю мейк і гарно виглядаюПереможниця реаліті Нового каналу «Супер топ-модель по-українськи» Таня Брик зустріла 24 лютого в рідному Миколаєві. З перших днів повномасштабного вторгнення місто на півдні України потерпало від обстрілів. Небезпечно знаходитись там й зараз через регулярні «прильоти». Тож мешканцям радять евакуйовуватись.
Таня зробила це після двох тижнів життя під обстрілами. Нині вона проживає в Ірландії.
Коли я тільки приїхала сюди, протягом двох тижнів прокидалась серед ночі і кричала: «Війна, війна! Треба терміново тікати!». Мене подруга постійно заспокоювала, – розповіла модель Сергію Нікітюку в «Предметці. Переселенці» на YouTube Нового каналу. – Поруч з нашим готелем розташований аеропорт, постійно чути літаки. Я спочатку ховалась під ліжко, не розуміла, що робити. То такий жах. Жодні заспокійливі не допомагають.
Модель Таня Брик / пресс-служба Нового канала
Перше, що я роблю вранці, – заходжу в Telegram і перевіряю, коли востаннє мама була онлайн. Не можу спати, постійно плачу, перевіряю новини, не можу нормально тут жити, – зізналась вона. – Мама каже, щоб я знайшла роботу, пішла навчатися, а я не можу. Мені морально важко жити своїм життям, коли батьки й досі знаходяться під обстрілами.
Нагадаємо,