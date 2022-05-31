Вася Нагірняк присвятив пісню дівчатам воїнів ЗСУ
Співак Вася Нагірняк презентував особливу пісню.
Пісня «В строю» була написана ще у 2014-му, коли війна в Україні тільки починалась.
Я тоді працював в Китаї, але мене неймовірно чіпляли усі ці події. Перед тим, як полетіти у Китай, я був у гостях в свого друга Макара Киливника (український співак та хореограф, учасник «Шоу №1») в Горлівці (Донецька область), - розповідає співак. - Жив в нього тиждень, багато спілкувався з місцевими і жоден, жоден з них не сказав мені ні разу, що хоче в росію чи якось її підтримує! Я хоч і був далеко, але розумів, що в моїй рідній країні відбуваються дуже несправедливі події!
Артист тоді мешкав у місті Фошань, біля Гуанчжоу. Він взяв гітару, записав один куплет та приспів і тоді, у 2014-му, виставив на свій Ютуб-канал. Два місяці тому він продублював старе відео у соціальних мережах і отримав багато фідбеку від слухачів.
Мені зателефонував друг, розказав, як вивозив свою сім’ю під обстрілами у безпечне місце, як йому було страшно, але він повернувся і пішов в ЗСУ, мене вразила його історія, я ледве тримався, щоб не розплакатися, коли поклав трубку - відразу ж дописав пісню і присвятив її йому та його дружині, - говорить артист. - Взагалі вона присвячується усім дружинам, які виїхали вимушено зі свого дому і зараз десь на чужині чекають своїх коханих, які на передовій ризикують своїм життям!
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