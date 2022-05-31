Вася Нагірняк присвятив пісню дівчатам воїнів ЗСУ

Співак Вася Нагірняк презентував особливу пісню.

Український співак та екс-учасник багатьох українських телевізійних шоу випустив проникливу пісню «В строю». Пісня присвячується усім дівчатам, що чекають своїх коханих із ЗСУ!

Пісня «В строю» була написана ще у 2014-му, коли війна в Україні тільки починалась.

Я тоді працював в Китаї, але мене неймовірно чіпляли усі ці події. Перед тим, як полетіти у Китай, я був у гостях в свого друга Макара Киливника (український співак та хореограф, учасник «Шоу №1») в Горлівці (Донецька область), - розповідає співак. - Жив в нього тиждень, багато спілкувався з місцевими і жоден, жоден з них не сказав мені ні разу, що хоче в росію чи якось її підтримує! Я хоч і був далеко, але розумів, що в моїй рідній країні відбуваються дуже несправедливі події!

Співак Вася Нагірняк / пресс-служба

Артист тоді мешкав у місті Фошань, біля Гуанчжоу. Він взяв гітару, записав один куплет та приспів і тоді, у 2014-му, виставив на свій Ютуб-канал. Два місяці тому він продублював старе відео у соціальних мережах і отримав багато фідбеку від слухачів.

Мені зателефонував друг, розказав, як вивозив свою сім’ю під обстрілами у безпечне місце, як йому було страшно, але він повернувся і пішов в ЗСУ, мене вразила його історія, я ледве тримався, щоб не розплакатися, коли поклав трубку - відразу ж дописав пісню і присвятив її йому та його дружині, - говорить артист. - Взагалі вона присвячується усім дружинам, які виїхали вимушено зі свого дому і зараз десь на чужині чекають своїх коханих, які на передовій ризикують своїм життям!

Над піснею співаку допомагав працювати Стас Шурінс (учасник «Фабрики Зірок 3», «Фабрики Зірок Суперфінал», переможець німецької версії шоу «Голос»). Зараз Вася Нагірняк волонтерить, в більшості своїй разом із близьким другом збирає допомогу для тварин, адже тварини якнайменше винні у тому, що коїться навколо. Також артист заселив біженців у своє житло. Вірить у якнайшвидшу перемогу і в те, що зможе добудувати свій будиночок у Київській області. А поки що просто радіє тому, що усі близькі живі та цілі!

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