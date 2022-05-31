Вася Нагірняк присвятив пісню дівчатам воїнів ЗСУ

31 мая 2022 18:00 Туренко Андрей
Вася Нагірняк присвятив пісню дівчатам воїнів ЗСУ
Співак Вася Нагірняк
пресс-служба

Співак Вася Нагірняк презентував особливу пісню.

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Український співак та екс-учасник багатьох українських телевізійних шоу випустив проникливу пісню «В строю». Пісня присвячується усім дівчатам, що чекають своїх коханих із ЗСУ!

Пісня «В строю» була написана ще у 2014-му, коли війна в Україні тільки починалась.

Я тоді працював в Китаї, але мене неймовірно чіпляли усі ці події. Перед тим, як полетіти у Китай, я був у гостях в свого друга Макара Киливника (український співак та хореограф, учасник «Шоу №1») в Горлівці (Донецька область), - розповідає співак. - Жив в нього тиждень, багато спілкувався з місцевими і жоден, жоден з них не сказав мені ні разу, що хоче в росію чи якось її підтримує! Я хоч і був далеко, але розумів, що в моїй рідній країні відбуваються дуже несправедливі події!

Співак Вася Нагірняк / пресс-служба

Артист тоді мешкав у місті Фошань, біля Гуанчжоу. Він взяв гітару, записав один куплет та приспів і тоді, у 2014-му, виставив на свій Ютуб-канал. Два місяці тому він продублював старе відео у соціальних мережах і отримав багато фідбеку від слухачів.

Мені зателефонував друг, розказав, як вивозив свою сім’ю під обстрілами у безпечне місце, як йому було страшно, але він повернувся і пішов в ЗСУ, мене вразила його історія, я ледве тримався, щоб не розплакатися, коли поклав трубку - відразу ж дописав пісню і присвятив її йому та його дружині, - говорить артист. - Взагалі вона присвячується усім дружинам, які виїхали вимушено зі свого дому і зараз десь на чужині чекають своїх коханих, які на передовій ризикують своїм життям!

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Над піснею співаку допомагав працювати Стас Шурінс (учасник «Фабрики Зірок 3», «Фабрики Зірок Суперфінал», переможець німецької версії шоу «Голос»). Зараз Вася Нагірняк волонтерить, в більшості своїй разом із близьким другом збирає допомогу для тварин, адже тварини якнайменше винні у тому, що коїться навколо. Також артист заселив біженців у своє житло. Вірить у якнайшвидшу перемогу і в те, що зможе добудувати свій будиночок у Київській області. А поки що просто радіє тому, що усі близькі живі та цілі!

Нагадаємо, 

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