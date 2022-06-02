Анатолій Анатоліч розповів про діалог з Ксенією Собчак після критики в її адресу Туренко Андрей

Ведучий Анатолій Анатоліч пресс-служба канала Украина

Ведучий програми «Ранок з Україною» на телеканалі «Україна» Анатолій Анатоліч розповів, чи писав російським зіркам після початку війни.