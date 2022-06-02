Анатолій Анатоліч розповів про діалог з Ксенією Собчак після критики в її адресу

2 июня 2022 14:30 Туренко Андрей
Анатолій Анатоліч розповів про діалог з Ксенією Собчак після критики в її адресу
Ведучий Анатолій Анатоліч
пресс-служба канала Украина

Ведучий програми «Ранок з Україною» на телеканалі «Україна» Анатолій Анатоліч розповів, чи писав російським зіркам після початку війни.

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Ведучий Анатолій Анатоліч переконаний, що зараз не має сенсу писати зірковим росіянам, щоб вони висловили свій протест проти дій росії. Ведучий у своєму ютуб-проекті записує випуски про особистостей, які працюють на країну-агресора. 

Одну з передач Анатолій присвятив російській ведучій Ксенії Собчак. Журналістка одразу відреагувала на випуск.

Я роблю відео про зрадників та орків, яких багато дивляться в Росії. Одне з відео набрало майже мільйон, і третина переглядів з Росії. Наприклад, у мене вийшло відео про Собчак, де я аналізую, ворога вона чи друг України. Я навіть після цього отримав повідомлення від Ксюші в інстаграмі. Вона на мене не підписана. Я вночі відкрив інстаграм – у мене 4 голосових повідомлення від Собчак. Подумав, що не готовий зараз слухати. Це особиста переписка, не хочу розповідати. Ксенія Собчак писала мені, пояснювала свою позицію, чому вона доносить так інформацію. Я їй пояснював, чому вважаю її пропагандисткою. Такий у нас був діалог. Він нічим не закінчився. Це було нормальне спілкування, культурне, ніхто нікого не ображав. Але я все одно з тезами Ксенії Анатолівни не погодився, вона не погодилась з моїми. Зрозуміло, що Собчак після мого зауваження не змінить стиль своєї журналістики, буде робити, як робила, - говорить ведучий.

Ведучий Анатолій Анатоліч / пресс-служба канала Украина

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Анатолій Анатоліч також зізнався, що писав Регіні Тодоренко, але вона не відреагувала.

Мені здається, що не має ніякого сенсу. Так само, як Елка співає зараз про «Завтра в 7.22 буду в Борисполе». Дівчина з Тернополя і про війну не слова. Я, до речі, Галкіну також написав, але він мені не відповів. Я подякував за позицію, це дуже сміливо. І написав актору Смольянінову в особисті, він лайкнув, подякував, - розповів ведучий.

Нагадаємо, 

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