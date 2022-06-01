Влад Ульянич презентував пісню "Ангели", присвячену українським дітям
В Міжнародний день захисту дітей співак Влад Ульянич презентувал музичну роботу та кліп «Ангели». Автором слів і музики виступив сам артист.
Український співак, музикант і ведучий Влад Ульянич презентував нову композицію "Ангели". Пісня присвячена українським дітям, які через війну втратили найдорожче – батьківське тепло.
Пісня «Ангели» була написана після знайомства з юним земляком з Полтавщини ще в 2014 році. У талановитого хлопця дуже трагічна історія життя, його рідні – мати, батько та маленька сестричка загинули у автокатастрофі. В тій страшній аварії у живих залишився лише він. З 10-річним Олексієм Ткаченком я познайомився на одному з фестивалів. Його педагог розповіла мені, що хлопчик втратив рідних... Його виховували бабуся з дідусем. Я не зміг пройти повз цю історію, та на хвилі почутого, у мене народилася ідея написати для нього пісню. Після страшних подій у Бучі ця пісня стала ілюстрацією жахливої реальності для багатьох сімей нашої країни, тому я вирішив допрацювати її, зняти відео і тепер можу поділитися з вами, – розповів Влад Ульянич.