Влад Ульянич презентував пісню "Ангели", присвячену українським дітям

1 июня 2022 16:53 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Влад Ульянич презентував пісню
Співак Влад Ульянич / фото: facebook.com/vladmusicnet

В Міжнародний день захисту дітей співак Влад Ульянич презентувал музичну роботу та кліп «Ангели». Автором слів і музики виступив сам артист.

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1 червня – Міжнародний день захисту дітей. 98-й день війни росії проти України. Станом на ранок 1 червня 2022 року офіційне число вбитих дітей – 243, поранених – 446.

Український співак, музикант і ведучий Влад Ульянич презентував нову композицію "Ангели". Пісня присвячена українським дітям, які через війну втратили найдорожче – батьківське тепло.

Пісня «Ангели» була написана після знайомства з юним земляком з Полтавщини ще в 2014 році. У талановитого хлопця дуже трагічна історія життя, його рідні – мати, батько та маленька сестричка загинули у автокатастрофі. В тій страшній аварії у живих залишився лише він. З 10-річним Олексієм Ткаченком я познайомився на одному з фестивалів. Його педагог розповіла мені, що хлопчик втратив рідних... Його виховували бабуся з дідусем. Я не зміг пройти повз цю історію, та на хвилі почутого, у мене народилася ідея написати для нього пісню. Після страшних подій у Бучі ця пісня стала ілюстрацією жахливої реальності для багатьох сімей нашої країни, тому я вирішив допрацювати її, зняти відео і тепер можу поділитися з вами, – розповів Влад Ульянич.

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