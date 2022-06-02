Злата Огнєвіч розповіла, що відбувається в її особистому житті: Він неймовірно крутий хлопець

2 июня 2022 16:05 Туренко Андрей
Злата Огнєвіч розповіла, що відбувається в її особистому житті: Він неймовірно крутий хлопець
Співачка Злата Огнєвіч
instagram.com/zlata.ognevich

Минулої суботи в ефірі СТБ та на офіційному Youtube-каналі стартував новий проєкт «Як ти?» з Григорієм Решетником. Першою свою історію життя після 24 лютого розповіла співачка та екс-Холостячка Злата Огнєвіч.

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Які стосунки у Злати Огнєвіч зараз з колишнім хлопцем-добровольцем, з ким із учасників романтичного реаліті продовжує спілкування до сьогодні та чи намагався вийти на зв'язок її обранець у проєкті Андрій Задворний – Злата розповіла у першому з початку війни великому та відвертому інтерв’ю.

Нещодавно я спілкувалась зі своїм колишнім хлопцем, який мене підтримав. Він доброволець. Це все одно, що коли до тебе додому прийшли невідомі, все навколо грабують і трощать, а твій сусід допомагає з цим впоратися. Він неймовірно крутий хлопець і я пишаюсь тим, що він робить, – розповіла Злата про спілкування з добровольцем.

На запитання, чи підтримує зв'язок співачка з кимось з учасників «Холостячки», вона відповіла: «Мені телефонували Максим Тарапата, Дмитро Шевченко, Олег Плахотнюк. До речі, 23 лютого у Макса був день народження. Ми не святкували гучно. Якось не було у всіх настрою. Не хотілось ні розважатися, ні танцювати».

Співачка Злата Огнєвіч / пресс-служба канала СТБ

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Також Злата зізналася, чи спілкувалася за цей час з її обранцем у проєкті – Андрієм Задворним.

Війна не означає, що я маю повернути у своє життя людину, яка зробила мені дуже боляче. Востаннє я бачила Андрія на новорічній вечірці. Думаю, ми з ним все вирішили ще під час фінального пост-шоу «Холостячки», – прокоментувала Огнєвіч. – Зараз я знаходжусь на останній стадії переживань після болісного розриву. Не можу сказати, що остаточно пробачила Андрія. Але я вже не відчуваю такого смутку, жалю і болю, які були на початку. Йде війна, всі українці у дуже скрутному становищі. І якщо б ця людина звернулась до мене за якоюсь допомогою, звісно, я б не відмовила.

Нагадаємо,

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