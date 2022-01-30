MamaRika восхитила результатами своего похудения после родов
30 января 2022 07:30
Певица MamaRika
instagram.com/mamarika_official
Певица MamaRika рассекретила свой вес.
MamaRika и шоумен Сергей Серада 2 августа впервые стали родителями. У пары родился сын, которого они назвали очень красивым именем Давид.На своей странице в Инстаграм MamaRika рассказала, удалось ли ей уже вернуть дородовую форму. Оказалось, что сейчас певица весит меньше, чем до беременности.Сейчас молодая мама регулярно хвастается своими формами в Инстаграм. MamaRika публикует фотографии в стильных боди и купальниках. Но вот секрет своего похудения пока не раскрывает.
Сейчас Эрика и Сергей все свое время посвящают родительству. Однако певица не забывает и о себе. Она не только смотрит за сыном, но и успевает привести себя в порядок.
Певица MamaRika с сыном / instagram.com/mamarika_official
Певица MamaRika / instagram.com/mamarika_official
Напомним,