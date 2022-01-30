MamaRika восхитила результатами своего похудения после родов

Певица MamaRika рассекретила свой вес.

Певица MamaRika и шоумен Сергей Серада 2 августа впервые стали родителями. У пары родился сын, которого они назвали очень красивым именем Давид.

Сейчас Эрика и Сергей все свое время посвящают родительству. Однако певица не забывает и о себе. Она не только смотрит за сыном, но и успевает привести себя в порядок.

Певица MamaRika с сыном / instagram.com/mamarika_official

На своей странице в Инстаграм MamaRika рассказала, удалось ли ей уже вернуть дородовую форму. Оказалось, что сейчас певица весит меньше, чем до беременности.

Спустя полгода после родов артистке удалось скинуть 16 килограмм. Сейчас ее вес составляет 54 килограмма. На девятом месяце она весила 70 килограмм.

Певица MamaRika / instagram.com/mamarika_official

Сейчас молодая мама регулярно хвастается своими формами в Инстаграм. MamaRika публикует фотографии в стильных боди и купальниках. Но вот секрет своего похудения пока не раскрывает.

Напомним,