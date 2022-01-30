MamaRika восхитила результатами своего похудения после родов

30 января 2022 07:30 Туренко Андрей
MamaRika восхитила результатами своего похудения после родов
Певица MamaRika
instagram.com/mamarika_official

Певица MamaRika рассекретила свой вес.

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Певица MamaRika и шоумен Сергей Серада 2 августа впервые стали родителями. У пары родился сын, которого они назвали очень красивым именем Давид.

Сейчас Эрика и Сергей все свое время посвящают родительству. Однако певица не забывает и о себе. Она не только смотрит за сыном, но и успевает привести себя в порядок.

Певица MamaRika с сыном / instagram.com/mamarika_official
На своей странице в Инстаграм MamaRika рассказала, удалось ли ей уже вернуть дородовую форму. Оказалось, что сейчас певица весит меньше, чем до беременности.

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Спустя полгода после родов артистке удалось скинуть 16 килограмм. Сейчас ее вес составляет 54 килограмма. На девятом месяце она весила 70 килограмм.

Певица MamaRika / instagram.com/mamarika_official
Сейчас молодая мама регулярно хвастается своими формами в Инстаграм. MamaRika публикует фотографии в стильных боди и купальниках. Но вот секрет своего похудения пока не раскрывает.

Напомним, 

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