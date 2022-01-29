Канье Уэст поставил ультиматум Ким Кардашьян по поводу опеки над детьми

29 января 2022 06:00 Туренко Андрей
Канье Уэст поставил ультиматум Ким Кардашьян по поводу опеки над детьми
Канье Уэст и Ким Кардашьян
Fotobank / GettyImages

В декабре Ким Кардашьян сделала то, о чем весь мир говорил на протяжении всего 2021 года.

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После семи лет брака Ким Кардашьян собралась с силами и подала в суд документы на развод с рэпером Канье Уэстом, вместе с которым она сейчас воспитывает 4-х детей.

После этого жизнь пары напоминает настоящий детектив. Сначала Канье пытался уговорить супругу изменить свое решение, а когда светская львица отказала, рэпер вовсе слетел с катушек.

Канье Уэст и Ким Кардашьян / Fotobank / GettyImages
Уэст начал следовать за Кардашьяш буквально по пятам. А после того, как у женщины появился новый бойфренд Пит Дэвидсон, певец начал мужчине угрожать расправой.

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Но на этом Канье не остановился. На днях музыкант поставил бывшей жене ультиматум по поводу опеки над детьми. Он заявил, что никто и ничто не встанет между ним и его наследниками.

Можете шутить обо мне в СМИ, можете высмеивать на SNL, можете распространять слухи о моей личной жизни <...> Но я скажу прямо - не смейте играть с моими детьми, - заявил Уэст в своем недавнем интервью.

При этом Канье добавил, что сейчас Кардашьян пытается помешать ему видеться с сыновьями и дочерями. На днях служба безопасности Ким даже остановила его у входа в школу, когда он хотел забрать детей.

Напомним, 

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