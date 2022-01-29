Канье Уэст поставил ультиматум Ким Кардашьян по поводу опеки над детьми
В декабре Ким Кардашьян сделала то, о чем весь мир говорил на протяжении всего 2021 года.
После этого жизнь пары напоминает настоящий детектив. Сначала Канье пытался уговорить супругу изменить свое решение, а когда светская львица отказала, рэпер вовсе слетел с катушек.
Можете шутить обо мне в СМИ, можете высмеивать на SNL, можете распространять слухи о моей личной жизни <...> Но я скажу прямо - не смейте играть с моими детьми, - заявил Уэст в своем недавнем интервью.
При этом Канье добавил, что сейчас Кардашьян пытается помешать ему видеться с сыновьями и дочерями. На днях служба безопасности Ким даже остановила его у входа в школу, когда он хотел забрать детей.
Напомним,