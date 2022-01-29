Канье Уэст поставил ультиматум Ким Кардашьян по поводу опеки над детьми

В декабре Ким Кардашьян сделала то, о чем весь мир говорил на протяжении всего 2021 года.

После семи лет брака Ким Кардашьян собралась с силами и подала в суд документы на развод с рэпером Канье Уэстом, вместе с которым она сейчас воспитывает 4-х детей.

После этого жизнь пары напоминает настоящий детектив. Сначала Канье пытался уговорить супругу изменить свое решение, а когда светская львица отказала, рэпер вовсе слетел с катушек.

Канье Уэст и Ким Кардашьян / Fotobank / GettyImages

Уэст начал следовать за Кардашьяш буквально по пятам. А после того, как у женщины появился новый бойфренд Пит Дэвидсон, певец начал мужчине угрожать расправой.

Но на этом Канье не остановился. На днях музыкант поставил бывшей жене ультиматум по поводу опеки над детьми. Он заявил, что никто и ничто не встанет между ним и его наследниками.

Можете шутить обо мне в СМИ, можете высмеивать на SNL, можете распространять слухи о моей личной жизни <...> Но я скажу прямо - не смейте играть с моими детьми, - заявил Уэст в своем недавнем интервью.

При этом Канье добавил, что сейчас Кардашьян пытается помешать ему видеться с сыновьями и дочерями. На днях служба безопасности Ким даже остановила его у входа в школу, когда он хотел забрать детей.

Напомним,