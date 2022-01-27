DZIDZIO готовится конкурировать с Остапчуком в роли телеведущего: Вова, берегись!
Уже в феврале телеканал «Украина» покажет премьеру развлекательного шоу «Игры талантов» по популярному мировому формату The Game Of Talents.
Популярный певец, музыкант, продюсер и актер DZIDZIO признается – не мог даже мечтать о том, что когда-нибудь будет ведущим одного из самых больших телеканалов Украины. Поэтому первый съемочный день шоу «Игры талантов» стал для него настоящим вызовом.
Я довго вагався перед тим як погодитись на роль ведучого, адже знав, що мій страх обов’язково наздожене мене. Колись у школі був предмет читання і в якийсь день треба було читати на швидкість. А я міг робити все: переказувати, гарно розповідати вірші, а от швидко читати – ні. Проте якось зауважив, що мені вдається це робити швидше, якщо руками підперти щоки, щоправда, на іспиті це не допомогло – поставили мені 3 бали. А тут взагалі такого не зробиш, – рассказал DZIDZIO журналистам канала «Украина».
Я зрозумів одне – немає нічого складного, головне – спробувати! Робіть собі виклики! Я дуже переживав, навіть свята пропустив – читав текст, вчив, але переборов свій страх! Скажу навіть, що починаю відчувати смак від цього: «Вова Остапчук, як я остаточно зрозумію, що то моє – бережися! Головне – не починай співати, бо як тобі сподобається… – смеясь, прокомментировал ведущий шоу «Игры талантов» DZIDZIO.
Напомним,