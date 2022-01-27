DZIDZIO готовится конкурировать с Остапчуком в роли телеведущего: Вова, берегись!

Уже в феврале телеканал «Украина» покажет премьеру развлекательного шоу «Игры талантов» по популярному мировому формату The Game Of Talents.

За кулисами съемочного процесса ведущий проекта DZIDZIO откровенно рассказал, почему нервничал во время записи первого выпуска и с чем сравнивает новую работу.

Популярный певец, музыкант, продюсер и актер DZIDZIO признается – не мог даже мечтать о том, что когда-нибудь будет ведущим одного из самых больших телеканалов Украины. Поэтому первый съемочный день шоу «Игры талантов» стал для него настоящим вызовом.

Я довго вагався перед тим як погодитись на роль ведучого, адже знав, що мій страх обов’язково наздожене мене. Колись у школі був предмет читання і в якийсь день треба було читати на швидкість. А я міг робити все: переказувати, гарно розповідати вірші, а от швидко читати – ні. Проте якось зауважив, що мені вдається це робити швидше, якщо руками підперти щоки, щоправда, на іспиті це не допомогло – поставили мені 3 бали. А тут взагалі такого не зробиш, – рассказал DZIDZIO журналистам канала «Украина».

Именно это вызвало у артиста самый большой страх, ведь впервые в жизни ему пришлось читать с суфлера. Но ведущий признается – тяжело было в первые несколько минут, а дальше – все пошло как по маслу.

Я зрозумів одне – немає нічого складного, головне – спробувати! Робіть собі виклики! Я дуже переживав, навіть свята пропустив – читав текст, вчив, але переборов свій страх! Скажу навіть, що починаю відчувати смак від цього: «Вова Остапчук, як я остаточно зрозумію, що то моє – бережися! Головне – не починай співати, бо як тобі сподобається… – смеясь, прокомментировал ведущий шоу «Игры талантов» DZIDZIO.

Напомним,