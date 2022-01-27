Пара на миллион: звезда проекта "Лига смеха" стал участником реалити

Неординарный украинский стендап-комик и сценарист появится в реалити «Пара на миллион», ведущими которого стали Леся Никитюк и Роман Мищеряков.

В 2015 году Украина узнала о харизматичном комике из Черноморска Марке Куцевалове - он выступил в «Лиге смеха» в составе команды «Сахара не надо». Парня тут же окрестили одним из самых неординарных юмористов и импровизаторов страны. И уже в следующем году он стал чемпионом юмористического проекта в команде «Прозрачный гонщик».

В 2022-м Марк возвращается на телеэкраны! На этот раз - в реалити Нового канала «Пара на миллион» (премьера состоится 22 февраля).

Все знают Марка как веселого парня, который на сцене может удивить. При этом в реальной жизни он довольно сдержанный и стеснительный, - отметила руководитель проекта Надежда Цымбалару. - У Марка также не очень богатый опыт в построении романтических отношений. На проекте он признался, что никогда не влюблялся по-настоящему, и ему очень хочется испытать эти чувства в жизни.

Юморист Марк Куцевалов / пресс-служба Нового канала

В новом реалити Куцевалов будет не только бороться за миллион, но и пытаться построить романтические отношения. В первую очередь ради них парень и согласился на эту авантюру.

Я верю, что на таких проектах люди могут полюбить друг друга, и был бы рад найти себе здесь пару. Почему нет? - признался комик. - Кроме того, участие в реалити – в принципе очень интересный опыт. Мне нравится огонек, который присутствует в подобных проектах, здесь очень много жизни!

Напомним,