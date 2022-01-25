Лига Смеха 9 сезон: новые тренеры, ведущий и еще много сюрпризов

21 января в Октябрьском дворце состоялся фестиваль девятого сезона юмористического проекта «Лига Смеха».

Зрителей ждали не только выступления многих молодых команд, но и новые тренеры 9 сезона «Лиги Смеха» , ведущий и еще много сюрпризов.

В этом сезоне у нас будет как много молодых смешных команд, так и известные зрителям команды, которых давно не было в проекте. Чувствуем, что этот сезон будет очень крутым! Кроме того, немного изменится система выбора команд. Как все помнят, оценивание происходит в электронном виде – ставятся лайки на планшетах. От этого будет зависеть и выбор команд тренерами. Детальнее смотрите в эфире. Также у меня на сцене будет новый соведущий, которого невероятно тепло приняла публика, – комментирует Евгений Кошевой.

В девятом сезоне вместе с Евгением Кошевым ведущим проекта стал фронтмен команды «Загорецкая Людмила Степановна» - Виктор Розовый. Его команда – любимчик публики и чемпион третьего сезона «Лиги Смеха».

Ведущие Лиги Смеха 9 сезон / Пресс-служба Квартал 95

Мне позвонили и спросили, что я делаю в пятницу и будет ли возможность приехать в Киев со Львова, где я живу. На предложение стать ведущим был один ответ: «Да!». Я не волновался на сцене, но чувствовал огромную ответственность. Когда ты выступаешь как участник, у тебя ответственность только за себя. Когда ты ведущий, то за всех: за другие команды, за тренеров, нужно поддерживать атмосферу и модерировать процесс, – прокомментировал Виктор Розовый свой первый опыт в роли ведущего.

Тренерский состав также изменился. В этом сезоне оценивать и играть вместе с командами будут: Станислав Боклан, Маша Ефросинина, Владимир Дантес, Александр Пикалов. Также к ним присоединился юморист Игорь Ласточкин, который последние два сезона был редактором проекта и юмористка Татьяна Лазарева, которая впервые попробует себя в этой роли.

Ласточкин/Лазарева / Пресс-служба Квартал 95

Я не сразу согласилась, поскольку последние годы мне хотелось отойти от юмора и была некая робость быть тренером «Лиги Смеха». Но потом подумала, что это все пустяки и согласилась. Я смотрела проект, мне нравится этот формат. Сейчас не часто смотрю какие-то юмористические программы, но «Лига Смеха» – абсолютно потрясающий проект, – комментирует Татьяна Лазарева.

Тренеры Лиги Смеха 9 сезон / Пресс-служба Квартал 95

Также Татьяна поделилась, что ей близок нестандартный юмор. Из прошлых сезонов нравились: «Ветераны космических войск», «В активном поиске», «Загорецкая Людмила Степановна», «Минипанки».

Участниками фестиваля девятого сезона стали: «Олег ТБ», «Соль», «Велосипед», «ВВ», «Театр имени Павлова», «ФРАУ», «Натали», «Метро Одесская», «Налистники», «Дядя Игорь», «Скучная жизнь Гриши и Димы», «Минипанки», «Лови кураж», «Владимирский централ», «Мы слышали Гагару», «Между делом», «Х.П.З.Я.», «ОГО».

Премьера девятого сезона состоится на телеканале 1+1 уже скоро.