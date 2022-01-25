Игры талантов: стали известны имена звездных гостей шоу

25 января 2022 13:25 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Игры талантов: стали известны имена звездных гостей шоу
Ведущий шоу «Игры талантов» DZIDZIO
пресс-служба канала Украина

Развлекательное шоу «Игры талантов» стартует в эфире канала «Украина» уже в феврале.

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Игроки в студии «Игры талантов» испытают свою удачу и постараются угадать скрытые оригинальные таланты более 100 незнакомцев. Новый масштабный проект поразит зрителей интригами, уникальными талантами и заветными желаниями, ради которых простые украинцы будут соревноваться в шоу. Кто-то из игроков мечтает открыть собственное дело, кто-то это сделал, но теперь испытывает трудности с погашением кредита. Кто-то хочет построить дом для своей семьи, а кто-то – помогать другим.

Чтобы выиграть 150 тысяч гривен, им придется угадать скрытые таланты 11 незнакомцев. Сделать это непросто, ведь участники будут запутывать игроков. Поэтому на помощь им придут звезды. А помогать участникам в этом будут украинские знаменитости, среди которых поп-дива Тина Кароль, фронтвумен группы THE HARDKISS Юлия Санина, актеры Ольга Сумская, Назар Заднепровский, Даша Трегубова, участник группы ТНМК Фагот, певица Даша Астафьева и другие звезды украинского шоу-бизнеса.

Скажу честно – у меня слишком «хорошая» интуиция, потому что я всегда проигрываю в таких проектах, – смеясь, отметила за кулисами шоу «Игры талантов» поп-дива Тина Кароль. – Но я верю, что нас и всех зрителей поразят уникальными способностями.

Тина Кароль, DZIDZIO и Юлия Санина / пресс-служба канала Украина
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Оказывается, «шестое чувство» нередко подводит и Юлию Санину. Но знаменитость обещает, что сделает все возможное, чтобы ее команда одержала победу.

В моем случае интуиция – последнее, чему следует доверять. Ее у меня почти нет. Хотелось бы расставить все точки над «i» в шоу, поэтому я буду все тщательно анализировать, – говорит фронтвумен группы THE HARDKISS Юлия Санина.

Однако на сцене будет находиться человек, который знает немало секретов и всегда сможет навести участников на правильную мысль.

Звісно, я не знаю всіх таємниць цього шоу, але дещо мені все ж відомо. Я настільки співпереживаю нашим учасникам, що постійно хочу допомогти їм. Але чому б ні? Це ж звичайні українці, які прийшли здійснювати мрії. Зіркам би не допомагав, а тут – інша справа, – с улыбкой поделился ведущий проекта DZIDZIO.

Ведущий шоу «Игры талантов» DZIDZIO / пресс-служба канала Украина
А чем будут руководствоваться другие звездные участники шоу «Игры талантов» – холодным расчетом, логикой или же будут доверять своей интуиции? Узнаем уже скоро!

Напомним, 

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