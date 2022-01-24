Юлия Санина рассказала о проблемах в семье
Новый год для Юлии Саниной начался не очень позитивно.
Знаменитость написала, что с самого начала 2022 года ее семье приходится преодолевать испытания. В январе певица вместе с мужем Валерием Бебко столкнулись с болезнью.
Так тошно, что охота подстричь челку. Начало года просто. Переболели мы с Валом, чудом спасли собачку, стало под вопросом наше февральское путешествие… сегодняшняя новость, что половина Даниного класса слегло с температурой и мой ребенок не исключение. Завариваю калину-малину. Видела в сториз у коллег, что у многих как-то криво год начался. Вы там как? Держитесь? В любом случае, повременю пока хвататься за ножницы, знаю, что пожалею об этом еще сто раз, - рассказывает знаменитость.