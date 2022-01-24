Юлия Санина рассказала о проблемах в семье

24 января 2022 12:20 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Юлия Санина рассказала о проблемах в семье
Юлия Санина с мужем
instagram.com/the_hardkiss

Новый год для Юлии Саниной начался не очень позитивно.

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Солистка группы The Hardkiss Юлия Санина решила поделиться деталями своей личной жизни. Певица опубликовала в Инстаграм пост, в котором рассказала о трудностях, с которыми столкнулась ее семья. 

Знаменитость написала, что с самого начала 2022 года ее семье приходится преодолевать испытания. В январе певица вместе с мужем Валерием Бебко столкнулись с болезнью. 

Юлия Санина с мужем и сыном / instagram.com/the_hardkiss
Буквально сразу серьезные проблемы со здоровьем начались у домашнего питомца звездной пары – собаки. Теперь с болезнью борется их 6-летний сын Даня.

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Болезнь сына сказывается на планах Юлии. Теперь под вопросом оказалось ее февральское семейное путешествие. Из-за плохого настроения у певицы даже появилось желание что-то изменить в своей внешности.

Так тошно, что охота подстричь челку. Начало года просто. Переболели мы с Валом, чудом спасли собачку, стало под вопросом наше февральское путешествие… сегодняшняя новость, что половина Даниного класса слегло с температурой и мой ребенок не исключение. Завариваю калину-малину. Видела в сториз у коллег, что у многих как-то криво год начался. Вы там как? Держитесь? В любом случае, повременю пока хвататься за ножницы, знаю, что пожалею об этом еще сто раз, - рассказывает знаменитость.

Певица Юлия Санина / instagram.com/the_hardkiss
Напомним, 

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