Арнольд Шварценеггер попал в ДТП в Калифорнии: есть пострадавшие

Актер Арнольд Шварценеггер стал виновником автомобильной аварии.

Актер Арнольд Шварценеггер не раз признавался в своей любви к автомобилям. За свою жизнь он сменил много машин, и к каждой из них он относился, как к ребенку.

Но вот на дороге Шварценеггеру в последнее совершенно не везет. На днях исполнитель главной роли в серии фильмов «Терминатор» стал виновником ДТП.

Источники из правоохранительных органов сообщили журналистам портала «TMZ», что в пятницу автомобиль Арнольда Yukon въехал в автомобиль Prius. Более того, он наехал на него сверху.

Актер Арнольд Шварценеггер / Fotobank / GettyImages

За рулем автомобиля Prius была женщина. Она получила травму головы и была госпитализирована с больницу. Шварценеггер очень обеспокоен состоянием женщины и готов предоставить ей всю необходимую помощь.

Напомним,