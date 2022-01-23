Арнольд Шварценеггер попал в ДТП в Калифорнии: есть пострадавшие

23 января 2022 00:50 Туренко Андрей
Арнольд Шварценеггер попал в ДТП в Калифорнии: есть пострадавшие
Актер Арнольд Шварценеггер
Fotobank / GettyImages

Актер Арнольд Шварценеггер стал виновником автомобильной аварии.

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Актер Арнольд Шварценеггер не раз признавался в своей любви к автомобилям. За свою жизнь он сменил много машин, и к каждой из них он относился, как к ребенку.

Но вот на дороге Шварценеггеру в последнее совершенно не везет. На днях исполнитель главной роли в серии фильмов «Терминатор» стал виновником ДТП.

Источники из правоохранительных органов сообщили журналистам портала «TMZ», что в пятницу автомобиль Арнольда Yukon въехал в автомобиль Prius. Более того, он наехал на него сверху.

Актер Арнольд Шварценеггер / Fotobank / GettyImages
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За рулем автомобиля Prius была женщина. Она получила травму головы и была госпитализирована с больницу. Шварценеггер очень обеспокоен состоянием женщины и готов предоставить ей всю необходимую помощь.

Напомним, 

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