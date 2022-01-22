Адель со слезами на глазах обратилась к поклонникам

22 января 2022 01:50 Туренко Андрей
Адель со слезами на глазах обратилась к поклонникам
Певица Адель
Fotobank / GettyImages

Певица Адель напугала своих поклонников неожиданным обращением.

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В минувшую пятницу Адель опубликовала на своей странице в Инстаграм очень эмоциональное видео. Со слезами на глазах певица заявила, что отменяет свой концертный тур.

Премьера серии концертов «Weekends with Adele» должна была состояться 21 января в Лас-Вегасе. Певица планировала давать по два шоу каждые выходные.

Отменить выступления британской певице пришлось из-за очередной вспышки пандемии коронавируса. Половина ее команды заразилась этим вирусом, поэтому у них не было возможности все подготовить вовремя.

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В своем эмоциональном обращении Адель извинилась перед поклонниками и пообещала в ближайшее время рассказать о новых датах концертов.

Мне очень жаль, но мое шоу не готово. Мы перепробовали абсолютно все, что могли, чтобы собрать его вовремя, и чтобы оно было достаточно хорошим для вас, но мы были полностью уничтожены задержками с доставкой и коронавирусом. Половина моей команды с «ковидом» до сих пор болеет, и пока невозможно закончить шоу. Я опустошена. Извините, что вот так, в последнюю минуту. Мы не спали больше 30 часов, пытаясь понять это, и у нас не хватило времени. Я так расстроена, мне очень стыдно, и мне очень жаль всех, кто приехал, чтобы попасть ко мне. Мне очень-очень жаль, - рассказала певица.

Напомним, 

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