Жена Тимура Мирошниченко трогательно поздравила любимого с годовщиной свадьбы: Ты воплощение всех моих мечт
21 января в семье Тимура и Инны Мирошниченко царит праздничное настроение.
В честь праздника звезда опубликовала в своем блоге совместную фотографию с любимым мужем и подписала ее очень трогательными строчками.
На очень забавном кадре Инна и Тимур запечатлены практически в финале их свадьбы. В этот момент супруги разрезали свадебный торт.
21.01.2018. На этом фото хорошо видно, как я режу символ нашей последующей сладкой жизни и офигеваю от количества сахара! Каждый день с тобой - как попкорн с двойной карамелью! За 4 года у меня изменились черты лица и осанка. Я расправила крылья и взлетела! Я с каждым днем становлюсь все счастливее и не вижу предела! С тобой я могу быть любой, даже как на фото, и при этом быть самой-самой во всем. Ты даришь мне эту уверенность каждый день! Ты воплощение всех моих мечт! Давай так еще лет 100? Люблю бесконечно сильно! – написала Инна.
Напомним,