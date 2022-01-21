Жена Тимура Мирошниченко трогательно поздравила любимого с годовщиной свадьбы: Ты воплощение всех моих мечт

21 января в семье Тимура и Инны Мирошниченко царит праздничное настроение.

Не верится, но уже 4 года прошло со дня свадьбы Тимура Мирошинченко с его любимой - блогером и ведущей Инной Мирошинченко. С очередной годовщиной женщина поздравила любимого в Инстаграм.

В честь праздника звезда опубликовала в своем блоге совместную фотографию с любимым мужем и подписала ее очень трогательными строчками.

На очень забавном кадре Инна и Тимур запечатлены практически в финале их свадьбы. В этот момент супруги разрезали свадебный торт.

21.01.2018. На этом фото хорошо видно, как я режу символ нашей последующей сладкой жизни и офигеваю от количества сахара! Каждый день с тобой - как попкорн с двойной карамелью! За 4 года у меня изменились черты лица и осанка. Я расправила крылья и взлетела! Я с каждым днем становлюсь все счастливее и не вижу предела! С тобой я могу быть любой, даже как на фото, и при этом быть самой-самой во всем. Ты даришь мне эту уверенность каждый день! Ты воплощение всех моих мечт! Давай так еще лет 100? Люблю бесконечно сильно! – написала Инна.

Тимур и Инна Мирошниченко / instagram.com/_inna_mi_

В комментариях к публикации посыпалось множество приятных сообщений-поздравлений от поклонников и звездных друзей пары: «Нехай так і буде! Прекрасні! Щастя вам!», «Вітаю! Хай ваше кохання стає ще солодшим! І безкінечного сімейного щастя!», «Поздравляю! Так держать», «Вітаю і захоплююсь Вами».

Напомним,