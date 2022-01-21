Жена Тимура Мирошниченко трогательно поздравила любимого с годовщиной свадьбы: Ты воплощение всех моих мечт

21 января 2022 17:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Жена Тимура Мирошниченко трогательно поздравила любимого с годовщиной свадьбы: Ты воплощение всех моих мечт
Тимур и Инна Мирошниченко
instagram.com/_inna_mi_

21 января в семье Тимура и Инны Мирошниченко царит праздничное настроение.

Читайте такжеЮрий Ткач рассказал, как зарабатывал первые деньги
 Не верится, но уже 4 года прошло со дня свадьбы Тимура Мирошинченко с его любимой - блогером и ведущей Инной Мирошинченко. С очередной годовщиной женщина поздравила любимого в Инстаграм.

В честь праздника звезда опубликовала в своем блоге совместную фотографию с любимым мужем и подписала ее очень трогательными строчками.

На очень забавном кадре Инна и Тимур запечатлены практически в финале их свадьбы. В этот момент супруги разрезали свадебный торт.

21.01.2018. На этом фото хорошо видно, как я режу символ нашей последующей сладкой жизни и офигеваю от количества сахара! Каждый день с тобой - как попкорн с двойной карамелью! За 4 года у меня изменились черты лица и осанка. Я расправила крылья и взлетела! Я с каждым днем становлюсь все счастливее и не вижу предела! С тобой я могу быть любой, даже как на фото, и при этом быть самой-самой во всем. Ты даришь мне эту уверенность каждый день! Ты воплощение всех моих мечт! Давай так еще лет 100? Люблю бесконечно сильно! – написала Инна.

Тимур и Инна Мирошниченко / instagram.com/_inna_mi_
Читайте такжеГолос країни-12: дочка Константина Меладзе удивила судей своим появлением на сцене легендарного шоу
В комментариях к публикации посыпалось множество приятных сообщений-поздравлений от поклонников и звездных друзей пары: «Нехай так і буде! Прекрасні! Щастя вам!», «Вітаю! Хай ваше кохання стає ще солодшим! І безкінечного сімейного щастя!», «Поздравляю! Так держать», «Вітаю і захоплююсь Вами».

Напомним,

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

личная жизнь звезд социальные сети новости Инстаграм Тимур Мирошниченко Инна Мирошниченко годовщина

Материалы по теме

Любимый артист Элтона Джона и Эда Ширана Khalid впервые выступит в Украине
Афиша мероприятий

Любимый артист Элтона Джона и Эда Ширана Khalid впервые выступит в Украине
Пара на миллион: участницей реалити стала выпускница "Супермодели по-украински"
Новости

Пара на миллион: участницей реалити стала выпускница "Супермодели по-украински"
Стосується кожного: Узник пожизненных обвинений (эфир от 21.01.2022)
Телешоу

Стосується кожного: Узник пожизненных обвинений (эфир от 21.01.2022)
Салат с морепродуктами за 15 минут (рецепт)
Еда и рецепты

Салат с морепродуктами за 15 минут (рецепт)

Популярное на сайте

Гороскоп на неделю с 17 по 23 января 2022 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева

Гороскоп на неделю с 17 по 23 января 2022 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева
Счастье им обеспечено: Павел Глоба назвал главных везунчиков 2022 года

Счастье им обеспечено: Павел Глоба назвал главных везунчиков 2022 года
Гороскоп на 17 января 2022 года для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 17 января 2022 года для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 16 января 2022 года для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 16 января 2022 года для всех знаков Зодиака

Популярное видео

Мама моей дочери: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 17.01.2022)

Мама моей дочери: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 17.01.2022)
Надежда: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 17.01.2022)

Надежда: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 17.01.2022)
Хата на тата: смотреть выпуск онлайн (эфир от 15.01.2022)

Хата на тата: смотреть выпуск онлайн (эфир от 15.01.2022)
Мой секрет: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 14.01.2022)

Мой секрет: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 14.01.2022)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK