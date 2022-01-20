Эксы 3 сезон: Анна Сулима рассказала, чего ей стоило наладить отношения с любимым

Участница проекта «Супермодель по-украински» Анна Сулима рассказала о денежных потерях из-за реалити «Эксы» на Новом канале.

Многие думают, что участие в телевизионном проекте – это огромные гонорары. Но на самом деле, когда ты идешь в реалити спасать свои отношения, приходится чем-то жертвовать. Например, бывшая участница «Супермодель по-украински» Аня Сулима, участвуя в проекте «Эксы» , совершенно забросила свои блогерские заработки.

Ради любви и шанса наладить свои отношения с бойфрендом Августом Козанчуком Аня решилась на длительное время отказаться от ведения соцсетей (по правилам проекта, участники не имели доступа к мобильной связи и интернету).

Анна Сулима и Август / пресс-служба Нового канала

И за время отсутствия в сети девушка лишилась не только части подписчиков, но и источника своего основного заработка – рекламы в Instagram.

Я потеряла примерно до 20 тысяч подписчиков за три месяца съемок. А в денежном эквиваленте это будет плюс-минус десятка зелени. И скажу больше: мы уехали, но осталась квартира, коммунальные платежи, все это копилось. Когда вернулись с проекта, у нас было около 60 тысяч гривен долгов, – рассказала Аня Сулима.

Напомним,