Эксы 3 сезон: Анна Сулима рассказала, чего ей стоило наладить отношения с любимым

20 января 2022 15:51 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Эксы 3 сезон: Анна Сулима рассказала, чего ей стоило наладить отношения с любимым
Анна Сулима и Август
пресс-служба Нового канала

Участница проекта «Супермодель по-украински» Анна Сулима рассказала о денежных потерях из-за реалити «Эксы» на Новом канале.

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Многие думают, что участие в телевизионном проекте – это огромные гонорары. Но на самом деле, когда ты идешь в реалити спасать свои отношения, приходится чем-то жертвовать. Например, бывшая участница «Супермодель по-украински» Аня Сулима, участвуя в проекте «Эксы», совершенно забросила свои блогерские заработки. 

Ради любви и шанса наладить свои отношения с бойфрендом Августом Козанчуком Аня решилась на длительное время отказаться от ведения соцсетей (по правилам проекта, участники не имели доступа к мобильной связи и интернету). 

Анна Сулима и Август / пресс-служба Нового канала
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И за время отсутствия в сети девушка лишилась не только части подписчиков, но и источника своего основного заработка – рекламы в Instagram. 

Я потеряла примерно до 20 тысяч подписчиков за три месяца съемок. А в денежном эквиваленте это будет плюс-минус десятка зелени. И скажу больше: мы уехали, но осталась квартира, коммунальные платежи, все это копилось. Когда вернулись с проекта, у нас было около 60 тысяч гривен долгов, – рассказала Аня Сулима.

Напомним, 

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