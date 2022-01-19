МастерШеф. Битва сезонов: Пава рассказал, почему согласился еще раз принять участие в шоу

19 января 2022 20:45 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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МастерШеф. Битва сезонов: Пава рассказал, почему согласился еще раз принять участие в шоу
Вадим Бжезинский (Пава)
instagram.com/pava_vb

В субботу, 22 января, в 19:00 на СТБ, состоится премьера проекта «МастерШеф. Битва сезонов». Самые яркие участники минувших сезонов снова сойдутся на главном кулинарном шоу страны, чтобы выяснить, кто из них лучший.

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Совсем скоро любимчики телезрителей вернутся на главную кухню страны, чтобы побороться за звание сильнейшего! Как изменилась жизнь участников минувших сезонов, кто из них стажировался за границей, а кто открыл собственное заведение? Уже в премьерном выпуске «МастерШеф. Битва сезонов» зрители узнают ответы!

Одним из претендентов на победу стал Пава. В седьмом сезоне он обрел настоящую любовь зрителей и запомнился не только оригинальными блюдами, но и коронным «курлык».

В соцсетях Пава прокомментировал свое участие в «МастерШеф. Битва сезонов».

Я сам не ожидал, что буду принимать участие в этом сезоне. И всегда говорил и говорю всем, что это школа, опыт, эмоции, которые не получишь нигде и никогда! Этот проект перевернул мою жизнь, я нашел себя, любимое дело. Ведь это важно в жизни – заниматься тем, что любишь. Сюда всегда хочется вернуться. И когда меня звали на сьемки как гостя в других сезонах, я ни разу не отказался, ведь это как вторая семья, – поделился Пава.

Вадим Бжезинский (Пава) / instagram.com/pava_vb

Также ранее кулинар объяснил, почему решился на участие в новом сезоне:

Почему нет? Этот опыт, знания и эмоции на “МастерШеф” неповторимы и несравнимы, это же ведь интересно. Ты в какой-то степени развиваешься и раскрываешь себя по-новому. Да, это не только смех, радость, а и бесконечное волнение, недосып и нервы. Но это того стоит. Я буду очень стараться! Благодаря поддержке моей семьи, друзей и вам я всё-таки попробую. Вы всегда моя мотивация, ценю.

Смотрите премьерные выпуски «МастерШеф. Битва сезонов» с 22 января, по субботам, в 19:00 на СТБ!

Напомним,

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