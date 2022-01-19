МастерШеф. Битва сезонов: Пава рассказал, почему согласился еще раз принять участие в шоу

В субботу, 22 января, в 19:00 на СТБ, состоится премьера проекта «МастерШеф. Битва сезонов». Самые яркие участники минувших сезонов снова сойдутся на главном кулинарном шоу страны, чтобы выяснить, кто из них лучший.

Совсем скоро любимчики телезрителей вернутся на главную кухню страны, чтобы побороться за звание сильнейшего! Как изменилась жизнь участников минувших сезонов, кто из них стажировался за границей, а кто открыл собственное заведение? Уже в премьерном выпуске «МастерШеф. Битва сезонов» зрители узнают ответы!

Одним из претендентов на победу стал Пава. В седьмом сезоне он обрел настоящую любовь зрителей и запомнился не только оригинальными блюдами, но и коронным «курлык».

В соцсетях Пава прокомментировал свое участие в «МастерШеф. Битва сезонов».

Я сам не ожидал, что буду принимать участие в этом сезоне. И всегда говорил и говорю всем, что это школа, опыт, эмоции, которые не получишь нигде и никогда! Этот проект перевернул мою жизнь, я нашел себя, любимое дело. Ведь это важно в жизни – заниматься тем, что любишь. Сюда всегда хочется вернуться. И когда меня звали на сьемки как гостя в других сезонах, я ни разу не отказался, ведь это как вторая семья, – поделился Пава.

Вадим Бжезинский (Пава) / instagram.com/pava_vb

Также ранее кулинар объяснил, почему решился на участие в новом сезоне:

Почему нет? Этот опыт, знания и эмоции на “МастерШеф” неповторимы и несравнимы, это же ведь интересно. Ты в какой-то степени развиваешься и раскрываешь себя по-новому. Да, это не только смех, радость, а и бесконечное волнение, недосып и нервы. Но это того стоит. Я буду очень стараться! Благодаря поддержке моей семьи, друзей и вам я всё-таки попробую. Вы всегда моя мотивация, ценю.

Смотрите премьерные выпуски «МастерШеф. Битва сезонов» с 22 января, по субботам, в 19:00 на СТБ!

Напомним,