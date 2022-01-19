Холостячка Злата Огневич рассказала, какие у нее отношения с участником проекта
Личная жизнь Холостячки Златы Огневич продолжает интересовать поклонников.
Но спустя некоторое время после завершения «Холостячки», Злату ждало разочарование. Андрея словно подменили. Мужчина решил разорвать отношения с певицей.
Пережить тяжелое расставание с Задворным Огневич помог другой участник «Холостячки» - Максим Тарапата. Подобное поведение мужчины вызвало массу слухов в Сети.
Пролить свет на эту историю Злата решила с помощью своей страницы в Инстаграм. Отвечая на вопросы фолловеров, звезда дала понять, что же на самом деле связывает ее с Тарапатой.
Настоящая дружба, которая может быть между мужчиной и женщиной. А вы все знаете, как Макс крут, – написала певица в сториз.
Напомним,