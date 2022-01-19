Холостячка Злата Огневич рассказала, какие у нее отношения с участником проекта

19 января 2022 15:24 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Холостячка Злата Огневич рассказала, какие у нее отношения с участником проекта
Певица Злата Огневич
instagram.com/zlata.ognevich

Личная жизнь Холостячки Златы Огневич продолжает интересовать поклонников.

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Многие из поклонников Златы Огневич были в шоке от финала второго сезона проекта «Холостячка». Публика не могла поверить в то, что певица выбрала себе в избранники Андрея Задворного, а не Дмитрия Шевченко.

Но спустя некоторое время после завершения «Холостячки», Злату ждало разочарование. Андрея словно подменили. Мужчина решил разорвать отношения с певицей.

Пережить тяжелое расставание с Задворным Огневич помог другой участник «Холостячки» - Максим Тарапата. Подобное поведение мужчины вызвало массу слухов в Сети.

Максим Тарапата и Злата Огневич / instagram.com/tarmaks

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Поклонники Златы предположили, что пару связывают не только теплые дружеские отношения. Якобы сейчас они мастерски скрывают свою романтическую связь.

Пролить свет на эту историю Злата решила с помощью своей страницы в Инстаграм. Отвечая на вопросы фолловеров, звезда дала понять, что же на самом деле связывает ее с Тарапатой.

Настоящая дружба, которая может быть между мужчиной и женщиной. А вы все знаете, как Макс крут, – написала певица в сториз.

Напомним, 

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