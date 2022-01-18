Евровидение-2022: названы имена всех участников Национального отбора

18 января 2022 14:28 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Евровидение-2022: названы имена всех участников Национального отбора
Евровидение-2022: названы имена всех участников Национального отбора
instagram.com/eurovision.ua

Украина продолжает готовиться к песенному конкурсу «Евровидение-2022».

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Осенью прошлого года стало известно, что всеми организаторскими нюансами будет заниматься только «UA:Суспільне». Нацотбор на «Евровидение-2022» пройдет без помощи телеканала СТБ, как это было на протяжении нескольких последних лет.

Такие перемены не могли сказаться на тонкостях проведения Национального отбора. В 2022 году организаторы провели закрытые прослушивания, по результатам которого выбрали 27 полуфиналистов.

Евровидение-2022: названы имена всех участников Национального отбора / instagram.com/eurovision.ua

Все участники Национального отбора на «Евровидение-2022»:

  • Alina Pash
  • AMARIIA
  • Barleben
  • DOdoBro
  • Cloudless
  • FIZRUK
  • Gorim!
  • IDXO
  • Kalush Orchestra
  • LAUD
  • Laura Marti
  • Michael Soul
  • Our Atlantic
  • Oyedamola
  • ROXOLANA
  • Schor
  • SHY
  • Sofia Shanti
  • SOWA
  • The blue artic
  • The Tape Machine
  • Victoria NIRO
  • WELLBOY
  • АНЦЯ
  • Вика Ягич
  • Східзахід
  • Юлия Тимочко

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Но попасть в финал Национального отбора на «Евровидение-2022» удастся  только 8 участникам. Их имена рассекретят в ближайшие дни. Сам финал Нацотбора пройдет на площадках «UA:Суспільне» 12 февраля в прямом эфире.

Напомним, 

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