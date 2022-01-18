Евровидение-2022: названы имена всех участников Национального отбора
18 января 2022 14:28
Юлия Туренко
Евровидение-2022: названы имена всех участников Национального отбора
instagram.com/eurovision.ua
Украина продолжает готовиться к песенному конкурсу «Евровидение-2022».
Осенью прошлого года стало известно, что всеми организаторскими нюансами будет заниматься только «UA:Суспільне». Нацотбор на «Евровидение-2022»
пройдет без помощи телеканала СТБ, как это было на протяжении нескольких последних лет.
Такие перемены не могли сказаться на тонкостях проведения Национального отбора. В 2022 году организаторы провели закрытые прослушивания, по результатам которого выбрали 27 полуфиналистов.
Евровидение-2022: названы имена всех участников Национального отбора / instagram.com/eurovision.ua
Все участники Национального отбора на «Евровидение-2022»:
- Alina Pash
- AMARIIA
- Barleben
- DOdoBro
- Cloudless
- FIZRUK
- Gorim!
- IDXO
- Kalush Orchestra
- LAUD
- Laura Marti
- Michael Soul
- Our Atlantic
- Oyedamola
- ROXOLANA
- Schor
- SHY
- Sofia Shanti
- SOWA
- The blue artic
- The Tape Machine
- Victoria NIRO
- WELLBOY
- АНЦЯ
- Вика Ягич
- Східзахід
- Юлия Тимочко
Но попасть в финал Национального отбора на «Евровидение-2022» удастся только 8 участникам. Их имена рассекретят в ближайшие дни. Сам финал Нацотбора пройдет на площадках «UA:Суспільне» 12 февраля в прямом эфире.
Напомним,