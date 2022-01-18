Украина продолжает готовиться к песенному конкурсу «Евровидение-2022».

Осенью прошлого года стало известно, что всеми организаторскими нюансами будет заниматься только «UA:Суспільне». Нацотбор на «Евровидение-2022» пройдет без помощи телеканала СТБ, как это было на протяжении нескольких последних лет.

Такие перемены не могли сказаться на тонкостях проведения Национального отбора. В 2022 году организаторы провели закрытые прослушивания, по результатам которого выбрали 27 полуфиналистов.

Евровидение-2022: названы имена всех участников Национального отбора / instagram.com/eurovision.ua

Все участники Национального отбора на «Евровидение-2022»:

Alina Pash

AMARIIA

Barleben

DOdoBro

Cloudless

FIZRUK

Gorim!

IDXO

Kalush Orchestra

LAUD

Laura Marti

Michael Soul

Our Atlantic

Oyedamola

ROXOLANA

Schor

SHY

Sofia Shanti

SOWA

The blue artic

The Tape Machine

Victoria NIRO

WELLBOY

АНЦЯ

Вика Ягич

Східзахід

Юлия Тимочко

Но попасть в финал Национального отбора на «Евровидение-2022» удастся только 8 участникам. Их имена рассекретят в ближайшие дни. Сам финал Нацотбора пройдет на площадках «UA:Суспільне» 12 февраля в прямом эфире.

Напомним,