Анастасия Приходько призналась, что нашла идеального мужчину
Эксклюзивно в программе «Випы и Топы» на канале 2+2 известная певица Анастасия Приходько рассказала, как изменилась ее жизнь и планирует ли она возвращаться на сцену.
Я обожаю вкусно поесть. Люблю курицу гриль с кетчупом и хлебом. В 12 часов ночи это особенно вкусно. Я всегда готовлю с удовольствием. Для меня это медитация, я так расслабляюсь, – делится певица.
Анастасия Приходько призналась, что сейчас на первом месте для нее – семья. Вместе с супругом Александром, с которым они знакомы еще со школы, певица воспитывает троих детей.
Я всю жизнь его любила, – признается певица. – Как громко это не звучит, но любила с самого детства. Это образ моего идеального мужа, идеального мужчины.
Находясь в отношениях с абхазским бизнесменом Нуриком Кухилавой, певица родила дочь Нану. Пара распалась, когда ребенку не было и трех лет. По словам Приходько, их брак так и не стал официальным из-за постоянных измен со стороны мужчины.
Харизматичная певица рассказала, что как только пришла в себя после разрыва отношений, позвонила своему нынешнему супругу Александру.
Зачем себя мучать, если можно просто взять в руки телефон и позвонить. Мы встретились, пообщались, а теперь вот воспитываем детей. Единственное, о чем я прошу Бога, чтобы мой муж выдержал меня до старости, – говорит Анастасия.
Также певица добавила, что не делает никаких прогнозов на будущее, но призналась, что видит себя на сцене.
Хочу давать концерты, снимать клипы, делать фотосессии и исполнять песни. Жить! – делится Анастасия Приходько.
Напомним,