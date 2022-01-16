Анастасия Приходько призналась, что нашла идеального мужчину

Эксклюзивно в программе «Випы и Топы» на канале 2+2 известная певица Анастасия Приходько рассказала, как изменилась ее жизнь и планирует ли она возвращаться на сцену.

Певица и заслуженная артистка Украины Анастасия Приходько воспитывает троих детей: старшую дочь Нану, среднего сына Гордея и 8-месячного Луку. Каждый день певица с удовольствием готовит для них что-то вкусное, полезное и необычное. Однако, по словам артистки, больше всего ее дети любят макароны с сосисками и пельмени.

Я обожаю вкусно поесть. Люблю курицу гриль с кетчупом и хлебом. В 12 часов ночи это особенно вкусно. Я всегда готовлю с удовольствием. Для меня это медитация, я так расслабляюсь, – делится певица.

Анастасия Приходько с детьми / instagram.com/prykhodko_official

Анастасия Приходько призналась, что сейчас на первом месте для нее – семья. Вместе с супругом Александром, с которым они знакомы еще со школы, певица воспитывает троих детей.

Я всю жизнь его любила, – признается певица. – Как громко это не звучит, но любила с самого детства. Это образ моего идеального мужа, идеального мужчины.

Но много лет назад пути Анастасии и Александра разошлись. Тогда Приходько отправилась покорять сцену, отдав предпочтение артистической карьере.

Находясь в отношениях с абхазским бизнесменом Нуриком Кухилавой, певица родила дочь Нану. Пара распалась, когда ребенку не было и трех лет. По словам Приходько, их брак так и не стал официальным из-за постоянных измен со стороны мужчины.

Випы и Топы: певица Анастасия Приходько / пресс-служба канала 2+2

Харизматичная певица рассказала, что как только пришла в себя после разрыва отношений, позвонила своему нынешнему супругу Александру.

Зачем себя мучать, если можно просто взять в руки телефон и позвонить. Мы встретились, пообщались, а теперь вот воспитываем детей. Единственное, о чем я прошу Бога, чтобы мой муж выдержал меня до старости, – говорит Анастасия.

Анастасия Приходько с мужем Александром / instagram.com/prykhodko_official

Также певица добавила, что не делает никаких прогнозов на будущее, но призналась, что видит себя на сцене.

Хочу давать концерты, снимать клипы, делать фотосессии и исполнять песни. Жить! – делится Анастасия Приходько.

Напомним,