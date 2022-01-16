Тарас Цымбалюк рассказал о разводе с женой

Актер Тарас Цымбалюк приоткрыл занавес своей личной жизни.

После фееричного успеха сериала «Крепостная» Тарас Цымбалюк сейчас находится на пике своей популярности. Актер желанный гость на съемочных площадках, а за его жизнью в Инстагарм следят более ста тысяч поклонников.

Сейчас актер счастлив в браке с визажисткой по имени Тина. Пара сыграла свадьбу прошлым летом в Карпатах, а сейчас супруги наслаждаются романтическим отдыхом в Кении.

Но за плечами у Цымбалюка есть один неудачный брак. Поделиться деталями этих отношений мужчина решился в программе «Мой секрет» с Машей Ефросининой на канале СТБ.

Актер Тарас Цымбалюк / instagram.com/taras.tsymbaliuk

Избранницу 32-летней звезды сериала «Крепостная» звали Ангелина. Девушка была его сокурснице, а до свадьбы пара встречалась на протяжении двух лет.

Брак Тараса и Ангелины продлился недолго – полтора года. Инициатором развода стал актер. Мужчина признается, что решил уйти от супруги из-за того, что «не нагулялся».

Мы с Ангелиной развелись после полутора лет нашей семейной жизни, потому что я понял, что я вообще не нагулялся, и это не мой человек. Мы, вероятно, поспешили, глядя на то, что я не делал ей официального предложения. Просто в общем разговоре о свадьбе, ей это было нужнее. Я любовью это не могу назвать. Потребовалась поддержка друг друга после неудачных прошлых отношений. Мамы, бабушки постоянно рассказывали, что нам делать, - говорит Цымбалюк.

Актер Тарас Цымбалюк / instagram.com/taras.tsymbaliuk

Сейчас бывшая жена Цымбалюка живет за океаном, как и мечтала. Там девушка нашла свою любовь и сейчас готовится к свадьбе. Об этом актеру рассказала ее сестра.

Напомним,