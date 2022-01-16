Тарас Цымбалюк рассказал о разводе с женой
Актер Тарас Цымбалюк приоткрыл занавес своей личной жизни.
Сейчас актер счастлив в браке с визажисткой по имени Тина. Пара сыграла свадьбу прошлым летом в Карпатах, а сейчас супруги наслаждаются романтическим отдыхом в Кении.
Но за плечами у Цымбалюка есть один неудачный брак. Поделиться деталями этих отношений мужчина решился в программе «Мой секрет» с Машей Ефросининой на канале СТБ.
Мы с Ангелиной развелись после полутора лет нашей семейной жизни, потому что я понял, что я вообще не нагулялся, и это не мой человек. Мы, вероятно, поспешили, глядя на то, что я не делал ей официального предложения. Просто в общем разговоре о свадьбе, ей это было нужнее. Я любовью это не могу назвать. Потребовалась поддержка друг друга после неудачных прошлых отношений. Мамы, бабушки постоянно рассказывали, что нам делать, - говорит Цымбалюк.
Напомним,