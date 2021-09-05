Тарас Цымбалюк шокировал брутальным образом в платье и с короной на голове ‒ эпатажные фото

5 сентября 2021 19:00 Катерина Даниленко
Катерина Даниленко

Катерина Даниленко

Редактор выходного дня

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Тарас Цымбалюк шокировал брутальным образом в платье и с короной на голове ‒ эпатажные фото
Актер Тарас Цымбалюк
социальная сеть Instagram

Все фотосессии звезды сериала «Спіймати Кайдаша» Тараса Цымбалюка отличаются сексуальностью и мужественностью. Сейчас же мужчина сумел удивить публику.

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Актер поделился яркими снимками в Instagram, где предстал в достаточно неординарном образе. Кадры не смогли оставить равнодушными фолловеров.

На снимках Тарас позирует в нежно-розовом коктейльном платье, с эффектным макияжем и короной на голове. Его тело украшают татуировки и массивные украшения в виде серёжек и браслета.

В подписи к снимку артист не рассказал, зачем примерил такой образ, но заявил, что это только первая часть фотографий. Поклонников ждет еще серия брутальных снимков.

Коллеги и фанаты актера тут же засыпали его комплиментами. «Шокировал! Но секси», ‒ написала под постом Ольга Сумская. Даниэль Салем признался, что сам мечтал о съемке в таком стиле: «Я такую же хотел фотосессию! Класс! Бро, очень круто!».

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«Дівчинка Тарасія», «Ти прекрасний», «После выпускного», «Когда в дверь постучал военком», «Очень круто! Вам идет», «Красотка», ‒ пишут пользователи соцсети.

Напомним,

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