Экс-продюсер Джамалы обвинил ее в невыполнении обязательств: Это непрофессионально
4 сентября 2021 15:00
Певица Джамала
социальная сеть Instagram
Певица Джамала и продюсер Игорь Тарнопольский после 11 лет сотрудничества прекратили рабочие отношения. Инициатором была артистка.
Джамалы. В своем микроблоге Джа объяснила, что связано это с ее уходом от продюсера. Сейчас же свою версию озвучил и директор Enjoy Records Игорь Тарнопольский.
В комментариях для одного из изданий мужчина обвинил исполнительницу в манипуляциях и шантаже.
О разрыве она сообщила мне лично, в присутствии мужа, не объяснив причин. Красиво хлопнуть дверью всегда проще. Закрыть все дела и обязательства по контрактам намного сложнее. Манипуляция и шантаж в публичной сфере ‒ это непрофессионально, поскольку все стороны знают, какие есть варианты решения ситуации, в которой мы все оказались.
Джамала с экс-продюсером Игорем Тарнопольским / социальная сеть Instagram
Верификация, в данном случае, означает подтверждение от всех создателей аудиовизуального продукта (участников съемочных групп и др.), согласие на передачу авторских прав, так как обнаружили пробелы в пакете документов на видеоработы. Сейчас мы уже выполнили значительный объем и надеемся скоро финализировать процесс. Это стандартная процедура для закрепления прав авторов при регистрации,‒ отметил Тарнопольский.
Напомним,
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Джамала с экс-продюсером Игорем Тарнопольским / социальная сеть Instagram