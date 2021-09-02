Тина Кароль рассказала об ошеломляющих успехах сына в английской школе

Начало учебного года началось с хороших новостей для Тины Кароль.

1 сентября множество украинских знаменитостей отправили своих детей в школу. Не стала исключением и Тина Кароль , сын которой уже несколько лет живет и учиться за границей - в Великобритании.

В период жесткого карантина из-за коронавируса Тине пришлось забирать Вениамина в Украину. Он находился в Киеве и продолжал изучать школьную программу дистанционно.

В преддверии нового учебного года Тина все-таки решила отправить сына обратно в Британию. Фотографией с первого учебного дня певица даже поделилась в своем Инстаграм-сториз.

Сын Тины Кароль Вениамин / instagram.com/tina_karol

Более того, Кароль сообщила, что Вениамина наградили кубком за отличное обучение. Звездная мама призналась, что очень гордится успехами своего наследника.

За достижения в учебе. Мое все, - подписала фото счастливая Тина.

Напомним,