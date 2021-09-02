Тина Кароль рассказала об ошеломляющих успехах сына в английской школе
Начало учебного года началось с хороших новостей для Тины Кароль.
В период жесткого карантина из-за коронавируса Тине пришлось забирать Вениамина в Украину. Он находился в Киеве и продолжал изучать школьную программу дистанционно.
В преддверии нового учебного года Тина все-таки решила отправить сына обратно в Британию. Фотографией с первого учебного дня певица даже поделилась в своем Инстаграм-сториз.
За достижения в учебе. Мое все, - подписала фото счастливая Тина.
Напомним,