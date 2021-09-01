Как украинские звезды 1 сентября повели детей в школу: яркая фотоподборка Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Как украинские звезды 1 сентября повели детей в школу: яркая фотоподборка социальная сеть Instagram

В первый день осени украинские знаменитости отложили все свои дела и повели детей в школу. Яркие фотографии со школьных линеек уже пестрят на страницах в Инстаграм звезд.