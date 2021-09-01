Как украинские звезды 1 сентября повели детей в школу: яркая фотоподборка
1 сентября 2021 15:40
Как украинские звезды 1 сентября повели детей в школу: яркая фотоподборка
социальная сеть Instagram
В первый день осени украинские знаменитости отложили все свои дела и повели детей в школу. Яркие фотографии со школьных линеек уже пестрят на страницах в Инстаграм звезд.
звезды с удовольствием делились с поклонниками в соцсетях. Для своих читателей TV.UA сделал милую и в тот же момент трогательную фотоподборку:
Оля Цибульская с сыном Нестором
ВІТАЙТЕ НАС!! Перший раз у перший клас. Наша любов! Синочок! Хай світ відкривається для тебе і дивує своїми можливостями. Ти можеш все. Все, чуєш? Ми пишаємось дуже тобою. Тільки вчора принесли малюка на руках додому з пологового, а сьогодні чіпляла метелик на твою святкову сорочку. Ти мрієш космічними масштабами і зможеш отримати все. Сьогодні початок. Пам’ятай: важливо що ти відчуваєш, хто поруч і до чого прямуєш. Решта - дрібниці. Емоції зашкалюють!
Камалия с дочками-двойняшками Арабеллой и Мирабеллой
Первый раз в третий класс! Желаю всем прекрасного, интересного, а главное полегче, чем прошлый учебного года!
Дочь Юрия Ткача Лиза
Ми стартанули, побажайте нам гарних оцінок)))
Слава и Эдгар Каминские с сыном Леоном и дочерью Лаурой
Гордо в полном составе провели Лео в первый класс)) Папины гены, конечно, держат меня в полном спокойствии за успеваемость нашего не по годам умного сына, поэтому, в целом, мама счастлива. Хоть и было не по-детски волнительно, в последний раз я испытывала схожие чувства, когда мы вели детей в сад, а потом прятались в кустах, наблюдая. В общем, в добрый путь, наш прекрасный мальчик!
Илона Гвоздева с мужем и дочкой Рией
Поздравляю всех с 1 сентября. Не верится до сих, что эта малышка уже школьница. Дай Бог в добрый путь моя милая, а мы будем созерцать и поддерживать.
Маша Ефросинина с мужем Тимуром и сыном Александром
Наш с Тимуром второй первый класс! Чувства острее и осознаннее! Слёзы переходят в истерический смех и обратно! Нервы ни к черту! Утром обнаружила, что пиджак сыну не отпарила, штаны не подшила, сменку не собрала ( с этой занятостью). В три новых пары туфель не влез - ну, ни разу ж не надел, а уже маленькие… Тимур ржёт, Саню волнует, когда его уже заберут! Стресс, короче.
Владимир Остапчук с дочкой Эмилией
Моя второклассница, – написал телеведущий.
Супруга Владимира – Кристина Остапчук – также прокомментировала фото мужа с дочерью:
Так приятно на сердце, что вы вместе сегодня. Папа рядом в значимые дни-это так важно!
Потап с сыном Андреем
1 вересня! – лаконично подписал фото рэпер.
Евгений Кошевой с женой Ксенией и дочерью Варварой
З 1 вересня! З Днем знань!!! Чекаємо на канікули, – написала в Инстаграм жена комика.
Тамерлан и Алена с сыном
Вот и лето прошло и наступила осень, а с ней и новый учебный год. Всех грызящих гранит науки с праздником!
Сергей Притула с сыном Дмитрием
Дмитро провів Соломію у садочок. Я провів Дмитра до школи. Катруся провела мене на роботу. Стефанія провела нас усіх поглядом і посмішкою! Всі при ділі)))). З Днем Знань! Що там ваші горобчики? Не пручалися зранку?
Сын Ксении Мишиной Платон
Как написала сегодня моя подруга : «Дорогие, с праздником Вас… или с началом жести». У моего сына также двоякое впечатление от 1 сентября ) у меня соответственно тоже… Но вспоминая свои школьные годы, я испытываю наиприятнейшие чувства и мурашки))) Нас было 8 королев, которые дружили, занимая весь первый ряд парт … И никакие физики и химии не могли нам испортить наши настроения:) Хочу пожелать нашим детям любить школу и иметь только прекрасные воспоминания о ней. С праздником, наше будущее. И лично тебе, мой любимый Платон, лёгкого учебного пути!