Сергей Притула рассказал, как любит проводить время с 4-летней дочкой

1 сентября 2021 14:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Сергей Притула рассказал, как любит проводить время с 4-летней дочкой
Ведущий Сергей Притула
пресс-служба Нового канала

Дочь ведущего Нового канала Сергея Притулы – просто энерджайзер. Похожа на отца как внешне, так и по характеру.

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Счастливый отец троих замечательных детей Сергей Притула редко раскрывает личные секреты. Но недавно в интервью журналу «Теленеделя» ведущий шоу «Хто зверху?» и «Дети против звезд» поделился, как сейчас проводит время с маленькими Притулами.

Наш 12-річний Дмитро – доволі самостійний хлопець, – говорит телеведущий. – Якщо не маю можливості завезти його на якийсь гурток (барабани, плавання чи комп’ютерна академія), він спокійно добирається сам маршрутками чи метро. З Соломією в нас теж «все пучком». Особливо люблю з нею їздити на базар. Таткова помічниця із задоволенням «тарабанить» до машини пакети з зеленню. Стосовно Стефанії, то тут графіки завжди розписуються так, щоб хтось був на підстраховці. Дитина – на грудному годуванні, тому мамина відсутність вкрай обмежена. Зазвичай моє завдання, поки Каті немає вдома, не розбудити дитину!

Сергей Притула с дочкой / пресс-служба Нового канала
4-летняя Соломия неоднократно собирала множество приятных комментариев в соцсетях ведущего. Веселила подписчиков детской непосредственностью и эмоциональностью на видео.

Коли мене по кілька днів немає вдома, і я приїжджаю з відряджень, то можу збожеволіти від того, як дитина висить у мене на шиї й заціловує, – признается Сергей. – Соля – наш енерджайзер. Обожнює співати пісні, які придумує на ходу. Коли ми їздимо в автівці, просить мене ввімкнути «Радіо Рокс». Рок-музика їй «заходить» краще, ніж попса. Вона відвідує балетну студію. У захваті від подорожей. Має дуже чіткі лідерські задатки, але, водночас, дуже компромісна, якщо правильно з нею проговорити «правила гри».

Притула рассказывает, что «хочу, хочу, хочу» в их семье нет.

Треба віддати належне терпінню моєї дружини, – говорит ведущий. – Катя витратила дуже багато часу на формування тієї системи координат у стосунках з донькою, коли ми зараз не маємо клопоту, якщо кажемо: «Мультики ще 10 хвилин – і спати» або «Ні, зараз морозива не можна». У нас дитина, в принципі, до 3,5 років не знала, що таке морозиво. Що таке цукор, не знає й досі.

Сергей Притула с семьей / пресс-служба Нового канала
Напомним, 

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